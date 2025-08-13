"2사 후 출루의지, 한준수 해결로 이어졌다" 위닝 확보 사령탑의 함박웃…

[대구=스포츠조선 정현석 기자]후라도 공략을 위해 배치한 좌타자 6명 승부수. 비록 후라도는 1회 공략에 그쳤지만 후반에 빛났다.
KIA가 13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성전에서 8회 터진 한준수의 데뷔 첫 그랜드슬램에 힘입어 삼성을 9대1로 대파하고 연승 후 연패를 달리며 위닝시리즈를 확보했다.
1-1 팽팽하던 8회 2사 만루에서 한준수가 이호성을 상대로 생애 첫 그랜드 슬램을 날리며 승부를 갈랐다.
마운드에서는 선발 올러가 5이닝 4안타 1실점으로 호투했고, 성영탁이 6회 1사 1,2루 위기를 지우며 1⅓이닝 무안타 무실점 퍼펙투로 구원승을 거뒀다.
4일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전. KIA가 8회 대역전극을 펼치며 7대5로 승리했다. 이범호 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com
/2025.7.4/
연패 후 연승으로 반등에 성공한 KIA 이범호 감독은 "상대 선발의 호투로 경기가 어렵게 진행됐지만, 경기 후반 2사에 야수들의 어떻게든 출루하고자 했던 의지가 찬스를 만들어 냈고 한준수가 멋지게 해결하며 경기를 가져올 수 있었다"고 칭찬했다. 이어 "올러도 5이닝 동안 제 역할을 다 해주었다. 투구수 제한이 있던 상황에서 본인이 할 수 있는 최대한을 보여줬고, 앞으로의 남은 등판도 오늘처럼 잘 해줄 것이라 기대한다. 멀티이닝 던진 성영탁과 뒤이어 나온 투수들도 무실점으로 잘 막았다"고 박수를 보냈다. 이 감독은 "오늘도 역시 팬들의 응원 덕분에 어려운 경기를 승리로 마무리 지을 수 있었다. 항상 감사드리고, 내일도 이기는 경기를 하겠다"고 약속했다.