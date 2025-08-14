"무한 신뢰한다" 부상 복귀 두번째 경기, "이번 등판은 괜찮을 것" 사…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]13일 대구 삼성전. KIA 입장에서 중요한 경기였다.
1회 부터 3히까지 매 이닝 득점권 주자를 내보냈지만 무실점으로 버텨냈다. 1-0이던 4회말 실점은 살짝 억울했다. 선두 김영웅의 좌익수 쪽 직선타는 좌익수가 처리할 수 있었던 타구였다. 설상가상 강민호의 우전 동점 적시타가 터졌다. 하지만 수비 도움 속 강민호의 2루 진루를 막은 뒤 더 이상 실점을 허용하지 않았다. 5회 1안타 무실점으로 82구를 소화한 뒤 6회 부터 불펜에 공을 넘겼다.
올러는 지난 6월 말 어깨 부상으로 8월 초까지 36일 간 재활군에 머물렀다. 42일 만의 1군 복귀전이었던 지난 6일 롯데전. 악몽이었다. 2⅔이닝 만에 5안타 4볼넷으로 5실점을 했다. 올러답지 않은 피칭.
실제 올러는 이날 초반부터 154㎞의 빠른 공에 스위퍼, 체인지업, 커브로 삼성 타선의 장타력을 철저히 봉쇄했다.
경기 후 올러는 "기분 좋은 승리였다. 부상에서 돌아와 두번째 경기였는데 팀이 승리를 거둘 수 있어 만족스럽다"며 "상대팀 에이스 후라도가 굉장한 투구를 보여줘서 비등비등한 투수전으로 흘러갔지만 결과적으로 팀이 승리를 거둘 수 있어 선수단 모두가 기분 좋은 경기였다. 실점 이후 추가 점수를 주지 않으려 했고 위기의 순간마다 한준수의 리드로 막아낼 수 있었다"며 감사해 했다. 이어 "한준수는 오늘 특히 더 공격적인 투구를 주문했다. 덕분에 유리한 카운트에서 타자들과 승부할 수 있었다. 오늘 승리의 공을 한준수에게 돌림과 함께 엄청난 만루홈런까지 터뜨린 한준수를 MVP로 뽑고 싶다"고 했다.
이어 "다음 등판까지 불펜피칭을 꾸준히 하면서 속도, 제구, 구위 등을 점검하는 시간들을 가질 예정"이라고 말했다. 이어 "조금 더 다듬어 나간다면 앞으로 남은 모든 등판에서 좋은 투구를 할 수 있을 거라 생각한다. 다음 등판에서 홈 팬들에게 좋은 모습을 보여주고 뜻깊은 승리를 가져가고 싶다"고 말했다.
