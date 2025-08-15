깜짝이야! 두산 안재석 11회말 굿바이 벼락포! → 끔찍한 송구실책 KI…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 KIA 타이거즈에 드라마틱한 역전승을 거뒀다.
1회초 KIA가 선취점을 뽑았다.
선두타자 박찬호가 좌익수 키를 넘기는 2루타를 때렸다. 김호령이 보내기번트를 안전하게 대줬다. 1사 3루에서 김선빈이 깔끔한 우전 적시타를 때렸다.
리드오프 정수빈이 중전 안타를 치고 나갔다. 오명진이 좌측에 깊은 파울플라이를 쳤다. 정수빈이 빠른 발을 앞세워 태그업, 2루 진루에 성공했다. 케이브가 볼넷, 양의지가 몸에 맞는 공으로 출루했다. 1사 만루에서 박준순이 중견수 희생플라이 타점을 올렸다.
양 팀은 4회에 3점씩 주고받았다. 4회초 KIA가 4-1로 달아나자 4회말 두산이 4-4로 따라붙었다.
4회초 KIA 선두타자 오선우가 중전 안타로 포문을 열었다. 김태군의 희생번트와 박민의 적시타로 간단하게 1점을 뽑았다. 박찬호가 유격수 실책으로 출루하면서 주자가 쌓였다. 김호령이 싹쓸이 2루타를 터뜨렸다.
KIA가 7회초에 다시 균형을 깨뜨렸다.
김선빈이 좌중간을 가르는 2루타를 쳤다. 최형우가 내야 뜬공, 위즈덤이 삼진으로 물러났다. 2사 2루 나성범 타석에 김선빈이 3루 도루를 성공시켰다. 나성범은 볼넷 출루했다. 2사 1, 3루에 두산 투수 고효준의 폭투가 나오면서 김선빈이 홈을 밟았다.
승리를 눈앞에 뒀던 KIA는 황당하게 동점을 허용했다. 주루플레이에 능한 정수빈을 주자로 내보낸 것이 화근이었다.
5-4로 앞선 9회말 마무리 정해영이 출격했다. 정해영은 1사 1루에서 정수빈에게 2루 땅볼을 유도했으나 병살 처리에 실패했다. 2사에 1루 주자 정수빈이 위치했다. 정수빈은 2루 도루에 성공하며 KIA 배터리를 압박했다.
오명진 타석에 정해영이 원바운드 볼을 던졌다. 포수 오른쪽으로 튀었다. 정수빈이 이 틈에 3루를 노렸다. KIA 포수 한준수가 급하게 3루에 송구했다. 이 송구가 또 원바운드로 가면서 뒤로 빠졌다. 투구 하나에 폭투와 실책이 겹치면서 정수빈이 유유히 홈을 밟았다.
두산은 11회말 기어코 승부를 뒤집었다. 이날 군 전역 후 처음으로 선발 출장한 안재석이 끝내기 솔로 홈런을 작렬했다.
