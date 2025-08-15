깜짝이야! 두산 안재석 11회말 굿바이 벼락포! → 끔찍한 송구실책 KI…

스포츠조선

깜짝이야! 두산 안재석 11회말 굿바이 벼락포! → 끔찍한 송구실책 KIA, 눈앞에서 4위 날아갔다

기사입력 2025-08-15 22:10


15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 연장 11회말 두산 안재석이 끝내기 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 9회말 2사 2루 KIA 포수 한준수가 송구 실책 후 자책하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/

15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 7회초 2사 1,3루 두산 고효준 폭투 때 3루 주자 KIA 김선빈이 홈을 밟고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스가 KIA 타이거즈에 드라마틱한 역전승을 거뒀다.

두산은 15일 잠실에서 열린 2025 KBO리그 KIA 타이거즈와의 경기에서 6대5로 승리했다. 5-5로 맞선 연장 11회말 안재석이 끝내기 솔로 홈런을 폭발했다.

이날 KIA는 무승부만 거둬도 4위를 탈환할 수 있었다. 하지만 9회말 송구 실책이 빌미가 되면서 결국 4위를 눈앞에서 놓쳤다.

1회초 KIA가 선취점을 뽑았다.

선두타자 박찬호가 좌익수 키를 넘기는 2루타를 때렸다. 김호령이 보내기번트를 안전하게 대줬다. 1사 3루에서 김선빈이 깔끔한 우전 적시타를 때렸다.

두산은 1회말 바로 균형을 맞췄다.

리드오프 정수빈이 중전 안타를 치고 나갔다. 오명진이 좌측에 깊은 파울플라이를 쳤다. 정수빈이 빠른 발을 앞세워 태그업, 2루 진루에 성공했다. 케이브가 볼넷, 양의지가 몸에 맞는 공으로 출루했다. 1사 만루에서 박준순이 중견수 희생플라이 타점을 올렸다.

양 팀은 4회에 3점씩 주고받았다. 4회초 KIA가 4-1로 달아나자 4회말 두산이 4-4로 따라붙었다.


4회초 KIA 선두타자 오선우가 중전 안타로 포문을 열었다. 김태군의 희생번트와 박민의 적시타로 간단하게 1점을 뽑았다. 박찬호가 유격수 실책으로 출루하면서 주자가 쌓였다. 김호령이 싹쓸이 2루타를 터뜨렸다.


15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 9회말 2사 2루 두산 정수빈이 KIA 포수 한준수 실책을 틈타 득점하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/
4회말에는 두산 선두타자 양의지가 우전 안타로 응수했다. 박준순이 우측에 2루타를 때렸다. 강승호가 삼진을 당했다. 1사 2, 3루 안재석 타석에 폭투가 나왔다. 양의지가 홈에 무혈 입성했다. 1사 3루에서 안재석이 좌익수 뒤에 떨어지는 2루타를 작렬했다. 3-4로 추격했다. 김민석의 적시타가 이어지면서 승부는 원점으로 돌아갔다.

KIA가 7회초에 다시 균형을 깨뜨렸다.

김선빈이 좌중간을 가르는 2루타를 쳤다. 최형우가 내야 뜬공, 위즈덤이 삼진으로 물러났다. 2사 2루 나성범 타석에 김선빈이 3루 도루를 성공시켰다. 나성범은 볼넷 출루했다. 2사 1, 3루에 두산 투수 고효준의 폭투가 나오면서 김선빈이 홈을 밟았다.

승리를 눈앞에 뒀던 KIA는 황당하게 동점을 허용했다. 주루플레이에 능한 정수빈을 주자로 내보낸 것이 화근이었다.

5-4로 앞선 9회말 마무리 정해영이 출격했다. 정해영은 1사 1루에서 정수빈에게 2루 땅볼을 유도했으나 병살 처리에 실패했다. 2사에 1루 주자 정수빈이 위치했다. 정수빈은 2루 도루에 성공하며 KIA 배터리를 압박했다.

오명진 타석에 정해영이 원바운드 볼을 던졌다. 포수 오른쪽으로 튀었다. 정수빈이 이 틈에 3루를 노렸다. KIA 포수 한준수가 급하게 3루에 송구했다. 이 송구가 또 원바운드로 가면서 뒤로 빠졌다. 투구 하나에 폭투와 실책이 겹치면서 정수빈이 유유히 홈을 밟았다.

두산은 11회말 기어코 승부를 뒤집었다. 이날 군 전역 후 처음으로 선발 출장한 안재석이 끝내기 솔로 홈런을 작렬했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

