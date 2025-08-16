'1할 타자인데 치면 장타라니' 1블론 최강 마무리 격침시킨 역전 스리런…

스포츠조선

'1할 타자인데 치면 장타라니' 1블론 최강 마무리 격침시킨 역전 스리런포. 박동원의 깨우침 "욕심내지말고 칠 수 있는 공을 기다리자"[인천 인터뷰]

기사입력 2025-08-16 10:37


LG 박동원이 15일 SSG전서 역전 스리런포로 승리를 이끈 뒤 인터뷰를 하고 있다. 인천=권인하 기자

15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 8회초 2사 1, 2루 박동원이 역전 스리런포를 친 후 김광삼 코치의 품에 안기고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

[인천=스포츠조선 권인하 기자]분명히 그리 좋지는 않다.

5월까지 좋았던 타격이 6월부터 내리막길이다. 8월엔 11경기서 타율이 1할3푼2리(38타수 5안타)에 불과하다. 그러나 그 5안타 중 홈런이 2개였고 2루타도 2개.

특히 홈런 2개는 승리와 연결되는 귀중한 홈런이었다.

지난 2일 대구 삼성 라이온즈전서 박동원은 0-0이던 5회초 선두타자로 나와 삼성 선발 원태인에게서 좌중간 담장을 넘어가는 선제 솔로포를 날렸다.

LG는 이날 1-1 동점에서 문보경의 솔로포, 2-2 동점에서 오지환의 솔로포 등 솔로포 3방으로 3대2로 승리를 거둬 5연승을 달려 1위 한화를 추격했다.

그리고 15일 인천 SSG 랜더스전에서 박동원의 홈런포가 또한번 터졌다. 이번엔 역전 홈런.

팀이 2-3으로 뒤진 8회초 2사 1,2루 찬스에서 박동원이 나오자 SSG는 그동안 던진 이로운을 내리고 조병현을 올렸다. 조병현은 전날까지 5승2패 23세이브 평균자책점 1.24를 기록 중인 정상급 마무리 투수. 특히 블론 세이브가 한번 밖에 없을 정도로 신뢰도가 높았다.

그런데 박동원은 3B1S의 유리한 카운트에서 조병현이 던진 148㎞의 한가운데 직구를 그대로 받아쳐 빨랫줄 같은 라인드라이브성 타구로 좌측 담장을 살짝 넘어가는 역전 스리런 홈런을 날렸다. 단숨에 5-3 역전. 조병현에게 시즌 두번째 블론 세이브가 기록되는 순간이었다.


한화가 이날 NC에 크게 이기고 있었기 때문에 SSG에 패한다면 1위 자리를 한화에 내주는 상황이었는데 박동원의 홈런으로 분위기를 다시 바꿀 수 있었다. 팀을 승리로 이끄는 역전포에 얼마나 기뻤으면 염경엽 감독에게 와락 안기기도 했다.

박동원의 시즌 19호 홈런. 하나만 더 치면 3년 연속 20홈런을 기록하게 된다.

LG는 8회말 2사 만루의 위기를 넘기고 5대3으로 승리하며 1위를 굳게 지켰다.


15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 8회초 2사 1, 2루 박동원이 역전 스리런포를 친 후 오지환, 문보경의 환영을 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

박동원은 경기 후 "마인드 컨트롤을 한게 좋은 결과로 이어진 것 같다"면서 "욕심을 낸다고 해서 되는게 하나도 없기 때문에 욕심을 내지 말고 내가 잘 칠 수 있는 공에 집중하자는 생각을 했다"라고 했다. 이어 "실투도 운인데 다행히 실투가 들어와서 좋은 결과를 낼 수 있었다. 오늘은 좋은 하루인 것 같다"라며 웃었다.

"맞으면 잘 나가는데 맞지 않아서 문제"라는 박동원은 "모창민 코치님과 김재율 코치님이 좋은 얘기도 많이 해주시고 하루도 빠짐없이 공도 올려주시면서 많이 도와주신다. 오늘 홈런으로 코치님들께 조금이라도 보답을 한 것 같다. 열정적으로 선수들을 도와주셔서 항상 감사하게 생각한다"라고 말했다.

상대가 어렵게 승부를 하는데 그것을 그대로 치려고 한 것이 부진의 원인. 박동원은 "상대가 치기 어려운 곳으로 던진다. 실투가 오면 파울이 되고…. 어려운 공을 치다 보니 볼도 치게 되고 그게 컸던 것 같다"며 "삼진을 당하더라도 실투가 올 때까지 기다려야 되는데 그것을 못기다리고 치다보니 안좋은 결과가 쌓인 것 같다"라고 했다.

이 홈런이 반전의 계기가 될까. 박동원은 "공이 좀 맞았으면 좋겠다는 생각이고 오늘처럼 욕심내지 않고 내가 칠 수 있는 공을 기다리는 것이 첫번째인 것 같다"라고 했다.

동료들에게 너무 고마워했다. 박동원은 "내가 못치고 있는데 동료들이 다 잘치더라. 그래서 그나마 팀에 큰 피해는 없다고 생각했다"면서 "우리 동료들에게 너무 고맙다"라고 말했다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



