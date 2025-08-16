스포츠조선

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 자유롭다? 그런 생각 해본 적도 없어"

최종수정 2025-08-16 11:22

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 …
15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 연장 11회말 두산 안재석이 끝내기 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 …
14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. 조성환 감독대행이 김지용 코치와 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/

[스포츠조선 김민경 기자] "순위가 처져 있다고 해서 우리가 지는 것에 자유롭다? 나는 그런 생각을 해본 적이 없다."

조성환 두산 베어스 감독대행의 말이다. 성적이 이를 증명한다. 두산은 후반기 11승2무10패 승률 0.524를 기록, 리그 4위에 올라 있다. 두산 위에는 LG 트윈스(19승4패), 한화 이글스(13승1무9패), SSG 랜더스(11승1무10패) 등 3팀뿐이다. 시즌 3위 롯데 자이언츠, 5위 KIA 타이거즈, 6위 KT 위즈가 후반기에는 다 두산 발 아래 있다.

두산은 올해 많은 풍파를 겪은 팀이다. 5강 이상을 노렸지만, 기대했던 외국인 선수들의 난조와 베테랑들의 부진, 젊은 선수들의 더딘 성장 속에 하위권으로 처졌다. 시즌 초반 이승엽 전 감독이 성적 부진을 책임지고 물러난 배경이다.

두산은 여전히 9위다. 시즌 성적 47승5무59패. 5위 KIA와는 7경기차가 난다. 올 시즌 남은 경기는 33경기뿐. 아무리 '미라클'이 팀 컬러여도 가을야구 진출 가능성은 매우 희박하다.

그런 두산이 후반기에 자꾸 스포트라이트를 받는다. 어느 해보다 5강 경쟁이 치열한 올해. 갈길 바쁜 팀들의 발목을 계속 잡기 때문. SSG(3승2패), 한화(1승1무1패), LG(2승4패), KIA(2승1무1패), NC(1승1패) 등이 당했다. 특히 LG는 후반기에 단 4패에 그칠 정도로 압도적인데, 절반인 2패를 두산에 당했다.

조 감독대행은 "순위가 처져 있다고 해서 우리가 지는 것에 자유롭다? 그런 생각을 해본 적이 없다. 어쨌든 '오늘 경기를 어떻게 하면 좋은 컨디션을 가진 선수들이 조금 더 좋은 경기를 할 수 있을까' 고민한다"고 했다.

상승세의 비결로는 센터라인 안정을 꼽았다. 두산은 김재호(은퇴) 이후 주전 유격수 찾기에 3년 넘게 시간을 허비한 팀인데, 조 대행 부임 이후로는 이유찬을 유격수로 일단 고정하면서 2루수 오명진-3루수 박준순까지 고정해 내야 안정화를 꾀했다. 군 복무를 마친 유격수 안재석과 3루수 임종성(현재 부상)까지 제대로 경쟁이 붙으면 두산 내야진은 더 풍부해질 전망이다.


'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 …
6일 잠실야구장에서 열린 KT와 두산의 경기, 경기 후 진행된 김재호의 은퇴식에서 김재호가 강승호, 이유찬, 박준순, 오명진과 기념사진을 찍고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.06/

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 …
15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 9회말 2사 2루 두산 정수빈이 KIA 포수 한준수 실책을 틈타 득점하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/
조 감독대행은 "센터라인을 고정하고부터 조금 경쟁력이 좋아졌다고 느낀다. 만약 순위 경쟁을 하고 있었다면, 나는 더 견고하게 센터라인을 지켰을 것이다. 지금 다시 경쟁을 할 수 있는 것은 우리 순위가 낮아서라기 보다는 우리가 조금 더 좋은 야구를 하기 위한 시작점에 있기 때문이라고 생각한다"고 말했다.


두산은 15일 잠실 KIA전에서도 끝까지 포기하지 않으면서 연장 11회 6대5 끝내기 승리를 거뒀다.

4-5로 뒤진 9회말. KIA는 마무리투수 정해영을 올려 경기를 끝내고자 했는데, 2사 1루 오명진 타석 때 1루주자 정수빈이 KIA 배터리를 흔들었다. 정수빈은 2루를 훔치며 동점의 발판을 마련했고, 정해영의 폭투에 힘입어 3루까지 갔다. 이때 KIA 포수 한준수의 3루 악송구까지 나오면서 득점해 5-5 원점이 됐다.

군 복무를 마치고 돌아온 '김재호 후계자' 안재석이 경기를 끝낸 것도 팬들을 흥분시키는 포인트였다. KIA는 정해영을 내리고 연장 남은 2이닝을 롱릴리프 김건국이 책임지게 했는데, 11회말 1사 주자 없는 상황에서 안재석이 오른쪽 담장 너머로 타구를 날렸다. 시즌 마수걸이 홈런이자 전역 복귀 홈런으로 팀에 짜릿한 끝내기 승리를 안겼다.

두산은 5강 경쟁팀에 계속해서 치명상을 입히는 동시에 "지는 것에 자유롭지 않은" 야구로 멀어졌던 팬들의 마음을 되돌리는 중이다.


'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 …
15일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 연장 11회말 두산 안재석이 끝내기 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.15/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박세리, 다이아·명품 시계의 '쿨한 진열법'…클라스가 다른 '리치언니'

2.

'오상진♥' 김소영, 6년 만에 사업 접는다…직접 알린 이별 "많은 일 겪어"

3.

슈, ♥임효성과 별거만 11년 "부부라는 단어 부담스러워, 친구로 생각"

4.

'박시은♥' 진태현, 하늘나라 간 딸 추모…"떠난 지 3년. 기억은 잊히지 않아"

5.

기네스 팰트로, 손으로 김치 척! 고추장까지..“내가 만든 한식”

스포츠 많이본뉴스
1.

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 자유롭다? 그런 생각 해본 적도 없어"

2.

'1할 타자인데 치면 장타라니' 1블론 최강 마무리 격침시킨 역전 스리런포. 박동원의 깨우침 "욕심내지말고 칠 수 있는 공을 기다리자"[인천 인터뷰]

3.

'93.4마일→94.1마일' 스피드건 의식해 던진 것 치고는, 첫 등판 후 사사키의 변명과 자신감[스조산책 MLB]

4.

"어서 와, 월클 신입생!" 손흥민 물세례→웃음 폭발 환영 세리머니, LA FC 훈련 장면 공개 '옛 동료' 위고 요리스 대화 포착

5.

67세 老감독이 직접 나섰다! '5연승' 한화 상승 비결? → "베테랑만 참여가능" 단합대회 있었다…멤버 살펴보니 [SC포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'9위면 져도 돼?' 롯데-KIA-KT 어떻게 발밑에 뒀나…"지는 것에 자유롭다? 그런 생각 해본 적도 없어"

2.

'1할 타자인데 치면 장타라니' 1블론 최강 마무리 격침시킨 역전 스리런포. 박동원의 깨우침 "욕심내지말고 칠 수 있는 공을 기다리자"[인천 인터뷰]

3.

'93.4마일→94.1마일' 스피드건 의식해 던진 것 치고는, 첫 등판 후 사사키의 변명과 자신감[스조산책 MLB]

4.

"어서 와, 월클 신입생!" 손흥민 물세례→웃음 폭발 환영 세리머니, LA FC 훈련 장면 공개 '옛 동료' 위고 요리스 대화 포착

5.

67세 老감독이 직접 나섰다! '5연승' 한화 상승 비결? → "베테랑만 참여가능" 단합대회 있었다…멤버 살펴보니 [SC포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.