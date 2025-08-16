'투수인데 출루율 5할입니다.' 볼넷 골라낸 투수의 선구안. "보경이에게…

|
[인천=스포츠조선 권인하 기자]또 타자로 섰다.
8회초에 터진 박동원의 역전 스리런포로 5-3으로 앞서지만 8회말에 위기가 찾아왔다. 장현식이 올라왔지만 안타 2개와 볼넷으로 2사 만루에 몰린 것. 결국 마무리 유영찬이 마운드에 올랐다. 정준재와 승부에 나섰는데 초구 150㎞ 초구에 정준재가 쳤고 좌익수가 잡아내며 빠르게 이닝 종료.
그런데 9회초에 재밌는 상황이 발생했다. 3번 타자에 오스틴이 아닌 유영찬의 이름이 있었던 것. 그리고 9회초는 1번 타자부터 시작해 무조건 유영찬의 타석이 돌아오게 돼 있었다.
유영찬이 9회말에도 등판해야해 유영찬은 타자로도 나섰다. 유영찬은 지난 7월 10일 잠실 키움 히어로즈전에서도 타자로 나선 적이 있다. 8회말에 나와 원종현의 146㎞의 직구를 받아쳐 우익수 플라이로 물러났다. 당시 헬멧 등 장비는 타격 장비는 문보경의 것을 빌렸고, 방망이만 가장 가벼운 구본혁의 것을 썼다고. 중학교 3학년 때 이후 처음으로 선 타석이라 벤치에서 절대 치지 말라는데도 선수의 본능으로 쳤다고.
유영찬은 어쩔 수 없이 걸어서 1루까지 나갔다. 약간의 리드를 하며 주자로도 나섰다.
문보경도 풀카운트까지 가며 자동 런앤히트로 인해 6구째 유영찬은 천천히 2루로 뛰었다. 문보경의 헛스윙 삼진으로 끝나며 주자 유영찬은 끝.
다시 마운드로 돌아간 유영찬은 에레디아를 유격수앞 땅볼, 안상현을 삼진, 오태곤을 3루수앞 땅볼로 잡고 경기를 끝냈다.
경기 후 만난 유영찬은 이번에도 벤치의 치지 말라는 지시를 어길 뻔했다고. "풀카운트에서 스윙하려고 했었다"는 유영찬은 "(문)보경이게에 한 타석 더 치게 해주자는 마음으로 가만히 있었다"라고 했다.
1루에서 송지만 주루 코치가 유영찬을 미는 장면이 있었다. 유영찬은 "1루에서 어떻게 해야 될지 모르고 있어서 그랬다"며 웃음.
염경엽 감독은 유영찬을 보고 뛰는 포즈를 취하는 모습도 보였다. 유영찬은 이에 "안타가 나와도 3루까지 가지 말고 2루까지만 가라는 사인이었다"라고 설명했다.
이번에도 좌타자로 나온 유영찬은 프로필엔 우투우타로 돼 있다. 물어보니 "잘못 기재된 것이다. 원래 우투좌타다"라고 했다. 내년엔 우투좌타로 제대로된 프로필을 볼 수 있을 듯 하다.
인천=권인하 기자 indyk@sportschosun.com