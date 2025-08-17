선수가 경기 중 감독 옆에 '딱' 붙어서...외로웠던 박진만 감독, 구자…

|
[부산=스포츠조선 김용 기자] "경기 중 대화할 상대가 있어서 좋았습니다. 하하."
눈에 띈 장면은 16일 경기. 구자욱이 수비 이닝 동안 박 감독 옆에 붙어서 함께 야구를 지켜본 것. 보통 감독 옆에는 코치들이 자리하기 마련이다. 공격 때는 타격코치, 수비 때는 투수코치가 주로 자리한다. 감독마다 스타일이 다른데, 수석코치만 옆에 있는 경우도 있다. 하지만 선수가 바로 옆에 '딱' 붙어있는 경우는 거의 없다.
수비를 나가지 않아 더그아웃에 남아있던 구자욱. 박 감독이 또 한 번 배려를 했다. 함께 경기를 지켜보자고 제안한 것이다.
|
박 감독은 "경기를 보면서 이런저런 얘기를 했다. 경기 중 대화할 상대가 있어서 좋더라"는 농담으로 다시 한 번 웃음을 선사했다.
하지만 '구 코치'의 감독 보좌는 그게 마지막이 될 듯 하다. 컨디션을 회복한 구자욱은 17일 롯데전에 자신의 좌익수 자리로 돌아갔다.
박 감독은 다시 외로움과 싸워야 할지 모른다.
