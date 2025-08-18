스포츠조선

"작년 이맘때 마이너스 4였는데..." 3연패중에 작년 소환한 '매직 감독' 막판 기적의 6할 승률 한번 더? 그 이유는[고척 코멘트]

기사입력 2025-08-18 04:40


"작년 이맘때 마이너스 4였는데..." 3연패중에 작년 소환한 '매직 감…
31일 서울 잠실구장에서 열린 KT-LG전. KT 이강철 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.31/

"작년 이맘때 마이너스 4였는데..." 3연패중에 작년 소환한 '매직 감…
24일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. 승리한 KT 마무리 박영현과 포수 조대현이 기뻐하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.24/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]"우리가 딱 이맘 때 마이너스 4였다. 끝까지 이겨서 올라갔다."

KT 위즈 이강철 감독이 올시즌에도 막판 뒷심으로 5강행에 대한 기대를 말했다.

이 감독은 "지금이 작년과 똑같은 상황인 것 같다"면서 "우리가 딱 이맘 때 마이너스 4였다. 그런데 끝까지 이겨서 올라갔다. 그때도 3,4,5위 팀들이 못치고 올라갔다"라고 했다.

2024년 8월 16일의 성적을 보면 KT는 114경기를 치러 54승2무58패로 6위였다. 5위가 SSG 랜더스로 56승1무56패로 2게임차 앞서 있었고, 7위 롯데 자이언츠는 490승3무56패로 1.5게임차 뒤처져있었다.

이후 KT는 18승12패의 6할의 승률로 그 기간 전체 2위의 성적을 올리며 결국 SSG와 같은 72승2무70패로 공동 5위가 됐고, 5위 결정전을 치러 승리해 와일드카드 결정전에 진출했고, 사상 첫 5위팀 업셋을 기록하고 준플레이오프에 진출하는 역사를 썼다.

이 감독이 보기엔 올시즌 역시 비슷한 느낌인 것. KT는 키움 히어로즈에 연패하며 최근 3연패에 빠졌다. 54승4무55패로 6위에 있다. 그런데 지난해보다 상황은 더 좋다. 좋은 성적을 올린다면 높게는 3위까지도 충분히 가능한 상황이다.


"작년 이맘때 마이너스 4였는데..." 3연패중에 작년 소환한 '매직 감…
21일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA-KT전. 8회초 마운드에 오른 손동현이 투구를 준비하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.5.21/

"작년 이맘때 마이너스 4였는데..." 3연패중에 작년 소환한 '매직 감…
29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 두산 베어스의 경기. KT 이상동이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.05.29/
3위 롯데가 58승3무53패로 KT와 3게임밖에 차이 나지 않는다. 4위 SSG(55승4무51패)와는 2.5게임차, 5위 KIA 타이거즈(53승4무52패)와는 1게임차다. 7위 NC 다이노스(50승6무51패)와 게임차가 없고, 8위 삼성 라이온즈(53승1무58패)와 2게임차라 3위부터 8위까지 무러 6팀이 5게임차 내에서 치열하게 다투는 형국이다. 즉 6팀이 가을야구 티켓 3장을 놓고 싸우는 것이다. 가을야구 가능성이 50%나 된다.

이 감독은 불펜이 좋아지고 있는 것에 기대를 거는 눈치. 이 감독은 "박영현이 7월보다 8월이 조금 나은 것 같다"며 "중간 투수들도 이제 다 올라왔더라. (이)상동이도 그렇고, (손)동현이도 예전 폼이 좀 나오더라. 영현이도 안던진지 좀 됐지만 마지막 등판 때 많이 올라왔더라"면허 긍정적인 시각을 보였다.


KT는 타선보다는 탄탄한 마운드가 핵심인 팀. 좋은 선발이 막아주고 그 사이 타선이 승리할 수 있는 점수를 뽑으면 불펜이 그 점수를 막아 승리하는 게 기본적인 승리 공식이다. 그러기 위해선 선발이 긴 이닝을 책임져야 하고 필승조가 탄탄해야 한다.

실제로 KT는 17일 키움전서 선발 패트릭이 5⅔이닝 동안 3실점을 한 뒤 6회말 2사 1,2루에서 이상동이 1⅓이닝 무안타 1볼넷 무실점, 손동현이 1이닝 무안타 무실점, 박영현이 1이닝 1안타 무실점, 소형준이 1이닝 무안타 무실점으로 키움 타선을 막았다. 4명의 불펜 투수가 4⅓이닝 동안 단 1안타와 1볼넷만 내주고 무실점으로 완벽하게 막으며 재역전승의 발판을 마련했고, 팀은 2-3으로 뒤지다가 7회초 스티븐슨의 동점타와 연장 10회초 김민혁의 역전 2루타, 강백호의 쐐기 안타로 5대3의 승리를 거두고 3연패에서 탈출했다.

타선의 핵인 안현민이 최근 부상으로 빠졌으나 큰 부상이 아니라 며칠 뒤엔 다시 뛸 전망이라 마운드가 안정된다면 KT로선 지난해와 같은 뒤집기를 기대할 수 이을 것으로 보인다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

49세 황재근, 확 달라진 비주얼에 840만뷰 폭발.."무슨 잘못이라도 한 줄"

2.

이소라♥최동환 커플, 결혼계획 없지만 애정전선 이상無…4년째 '현커' 인증

3.

이정민, KBS 아침방송 탓 난임됐다더니.."항암제 치료까지 받아"(사당귀)

4.

지예은, 울쎄라+다이어트로 투턱 실종..유재석 "진짜 갸름해졌다"(런닝맨)

5.

김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

3.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

4.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

5.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]

2.

'KIA 특단의 조치' ERA 7.71 클로저 1군 엔트리 말소, 왜?…"열정 더 보여줘야"

3.

"LG가 버겁긴 버겁네요" 불펜 최강팀도 식은땀 줄줄 → 타팀 상대할 때와 뭐가 다르길래

4.

"어제 일은 우리 잘못…한화 야구는 정정당당하게" 벤클 지켜본 '67세' 김경문 감독의 준엄한 선언 [창원포커스]

5.

'얼마 만에 연승이냐' 지옥에서 탈출한 박진만 감독 "위닝시리즈 중요한 게 아니다" [부산 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.