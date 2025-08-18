[속보]'리(LEE)가 앞장 서!' 타격감 호조 SF 이정후, 김하성의 …

|
[스포츠조선 이원만 기자] 8월의 무더위보다 더 뜨거운 타격감을 보이고 있는 '바람의 손자' 이정후가 샌프란시스코 자이언츠 공격의 선봉으로 나선다.
샌프란시스코 선발은 10승9패, 평균자책점 3.34의 에이스 로건 웹이다.
|
특히 2루타 5개와 3루타 2개를 곁들이는 등 정확한 타격과 빠른 발로 만든 장타력이 돋보인다. 덕분에 홈런은 없지만, 장타율이 0.519에 달한다. OPS도 0.901까지 치솟았다. 시즌 초반 매서운 타격감으로 샌프란시스코의 새로운 아이콘으로 불렸던 4월의 월간 타율(0.324) 및 OPS(0.908)와 흡사한 스탯이다. 이정후가 긴 슬럼프를 거쳐 다시 본연의 위치로 회귀하고 있다고 해석할 수 있다. 현재 타율은 0.260(439타수 114안타)까지 회복됐다.
|
샌프란시스코는 최근 다시 7연패의 깊은 수렁에 빠지며 올 시즌 포스트시즌 진출 가능성이 사실상 사라졌다. 멜빈 감독 역시 이미 포기선언을 한 상태다. 그래도 남은 시즌을 통해 다음 시즌을 위한 희망을 찾아야 한다. 홈팬에게 연패 탈출의 기쁨을 안겨줘야 할 의무도 있다. 이런 중요한 역할이 리드오프 이정후의 방망이에 걸려 있다.
과연 이정후가 팀의 7연패 탈출의 선봉장 노릇을 제대로 할 수 있을 지 주목된다. 이정후가 연패 탈출에 중요한 역할을 한다면 그간의 부진에 따른 비판 여론도 크게 희석될 가능성이 크다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com