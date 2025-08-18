스포츠조선

괜히 베츠가 아니었어! 오타니의 경건한 기립박수...3연전 스윕 LAD, SD는 적수가 못된다

기사입력 2025-08-18 10:43


LA 다저스 무키 베츠가 18일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌디에이고 파드리스전에서 4-4로 맞선 8회말 좌중간 솔로홈런을 터뜨린 뒤 기뻐하며 베이스를 돌고 있다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이가 8회말 무키 베츠의 타구가 담장을 향해 날아가자 홈런을 확신하고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]'디펜딩 챔피언'의 저력은 살아 있었다.

LA 다저스가 NL 서부지구 선두 싸움의 최대 라이벌인 샌디에이고 파드리스와의 홈 3연전을 싹쓸이했다.

다저스는 18일(이하 한국시각) 다저스타디움에서 열린 샌디에이고전에서 무키 베츠의 결승 홈런에 힘입어 5대4로 승리했다.

이번 3연전을 모두 잡은 다저스는 71승53패를 마크, 지구 2위 샌디에이고(69승55패)와의 격차를 2게임으로 벌렸다. 3연전을 앞두고는 4연패 중으로 샌디에이고에 1게임차로 뒤진 2위였다.

특히 다저스는 올시즌 샌디에이고와 10차례 맞대결서 8승2패의 절대적 우위를 이어갔다. 양팀은 오는 23~25일 펫코파크에서 올시즌 마지막 맞대결을 벌이는데, 샌디에이고로서는 다저스를 따라잡을 사실상 마지막 기회가 될 전망이다.


프레디 프리먼이 1회말 중월 3점포를 터뜨리고 들어오자 오타니 쇼헤이와 무키 베츠가 반갑게 맞고 있다. AFP연합뉴스
다저스는 1회말 기선을 잡았다.

선두 오타니 쇼헤이의 우전안타, 베츠의 볼넷 등으로 만든 1사 1,2루에서 프레디 프리먼이 샌디에이고 선발 다르빗슈 유의 3구째 한복판으로 날아든 95.5마일 포심 직구를 통타해 중월 스리런포로 연결, 3-0으로 앞서 나갔다. 발사각 31도, 103.9마일의 속도로 날아간 공은 다저스타디움 중앙에서 오른쪽 펜스 너머 비거리 422피트 지점에 낙하했다. 프리먼의 시즌 15호 홈런.

다저스는 이어 1사후 앤디 파헤스가 투스트라이크에서 파울 2개를 연거푸 쳐낸 뒤 다르빗슈의 5구째 85.8마일 가운데 낮은 코스로 떨어지는 스플리터를 끌어당겨 좌측 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 27도, 타구속도 101.6마일, 비거리 385피트로 파헤스의 시즌 20호 홈런.


하지만 샌디에이고의 추격전이 만만치 않았다. 0-4로 뒤진 3회초 1사 3루서 페르난도 타니스 주니어가 우중간 2루타를 터뜨려 1점을 만회했다.

5회에는 선두타자 라몬 로리아노가 우중간 솔로포를 쏘아올려 1점을 보탰고, 6회 1사 2루서 라이언 오헌이 우측으로 2루타를 뽑아내며 3-4로 점수차를 좁혔다.

샌디에이고는 8회초 불안감이 높아진 다저스 불펜진을 두들겨 기어코 동점을 만들었다. 선두 잰더 보가츠의 사구, 1사후 로리아노의 좌중간 2루타로 만든 1사 2,3루 찬스. 다저스는 알렉시스 디아즈를 내리고 마무리 알렉스 베시아를 마운드에 올렸다. 하지만 호세 이글레시아스가 유격수 땅볼로 3루주자 보가츠를 불러들여 4-4 동점을 이뤘다.


무키 베츠가 8회말 선두타자로 나가 좌중월 결승 솔로포를 날리고 있다. AFP연합뉴스

오타니 쇼헤이가 8회말 홈런을 터뜨린 무키 베츠를 향해 기립해 박수를 보내고 있다. 사진=MLB.TV 캡처
그러나 다저스는 이어진 8회말 선두 베츠가 샌디에이고 마무리 로베르토 수아레즈를 좌중간 솔로홈런으로 두들기며 5-4로 앞서 나갔다. 베츠는 투볼에서 3구째 한복판 96.8마일 직구를 끌어당겨 좌측 담장을 넘기며 결승포를 작렬했다. 발사각 32도, 타구속도 102.5마일, 비거리 394피트짜리 시즌 13호 홈런.

베츠가 홈런을 날린 것은 지난 9일 토론토 블루제이스전에서 0-1로 뒤진 5회말 맥스 슈어저를 상대로 터뜨린 좌월 투런포 이후 9일 만이다. 당시에서도 결승 홈런이었다.

지난 6일 세인트루이스 카디널스전부터 14일 LA 에인절스전까지 8경기 연속 안타를 이어가며 살아난 베츠는 이번 샌디에이고와의 3연전 첫 2경기서 침묵했지만, 이날 결정적인 대포를 터뜨리며 타격감을 되살렸다.

베츠의 공이 크게 날아가자 3루 더그아웃 끝 부분서 경기를 지켜보던 오타니 쇼헤이가 벌떡 일어나 오른손을 지켜들고 홈런을 확신하더니 공이 페스를 넘어가자 베이스를 도는 베츠를 향해 경건하게 박수를 보내며 반가움을 표시했다.

오타니는 1회말 첫 타석에서 우전안타를 치고 나간 뒤 프리먼의 홈런 때 홈을 밟아 4타수 1안타 1득점을 기록, 승리에 힘을 보탰다. 시즌 118득점.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

