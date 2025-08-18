스포츠조선

'감독 후보 단골손님' 한화 제치고 증명했다, 머뭇하면 뺏긴다…"어릴 때 봤던 팀 컬러" 되살리다니

최종수정 2025-08-18 20:31

17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 두산 조성환 감독대행. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 왜 그동안 감독 후보 단골손님이었는지 증명하는 행보다. 조성환 두산 베어스 감독대행이 감독 승격을 기대할 수 있는 성적을 내고 있다.

두산은 후반기 25경기에서 13승2무10패 승률 0.565를 기록해 2위에 올랐다. 1위 LG 트윈스는 20승5패 승률 0.800을 기록하고 있다. 압도적 후반기를 보내고 있는 LG 상대로 2패를 안긴 팀이 두산이다. 두산은 한화 이글스(13승1무11패)까지 제치면서 후반기 돌풍의 주역으로 떠올랐다.

지난 6월 이승엽 전 감독이 성적 부진을 책임지고 물러난 뒤 조성환 대행은 빠르게 팀 분위기와 전력을 수습했다. 양석환, 강승호, 조수행 등 부진해도 붙박이 주전으로 버티고 있던 주전들을 과감히 다 2군으로 보내면서 1, 2군 선수들의 선순환을 꾀했다. 베테랑과 젊은 선수들을 가리지 않고 당장 가장 좋은 선수들로 베스트 라인업을 꾸리면서 팀을 안정화시켰다.

2군에서 좋은 보고가 올라오는 선수는 1군에서 기회를 주고, 결과가 좋으면 또 기회를 줬다. 자연히 선수들은 나태해질 수가 없었다. 과거 백업으로도 1군 라인업을 꾸릴 수 있다는 소리를 듣던 시절만큼 뎁스가 두껍진 않지만, 포지션마다 건강한 경쟁이 될 수 있는 구조는 만들어뒀다.

조 감독대행이 지휘봉을 잡은 지난 6월 3일을 기준으로 두산은 26승2무27패를 기록했다. 6월에 팀을 수습하는 데 시간이 걸린 탓이다. 대신 7월(10승2무8패)과 8월(8승6패) 모두 5할 승률을 넘기면서 과거 강팀의 면모를 되찾아가고 있다.

두산 내부적으로는 조 감독대행의 성과를 매우 긍정적으로 평가하고 있다. 코치로 오랜 시간 두산과 함께하면서 내부 사정을 잘 알고 있기도 하고, 프런트가 주도해서 2023년 시즌을 앞두고 한화로 떠났던 조 감독대행을 데려오기도 했다. 베테랑부터 젊은 선수들까지 소통에 능하고, 결단을 내릴 줄 아는 카리스마까지 갖췄다고 평한다.


24일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 한화 이글스의 경기. 7회말 1사 1루 두산 김재환의 역전 투런포가 터지자 조성환 감독대행이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.24/

17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 1회초 제환유가 2사 만루의 위기에 몰리자 조성환 감독대행이 올라가 격려하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/
한 야구인은 "조성환 코치는 언젠가 감독을 할 수 있는 자질을 갖춘 지도자다. 수비코치 등 그동안 보직이 빛을 보기 힘든 감이 있었는데 기회가 오면 아마 잘할 것"이라고 예전부터 이야기하곤 했다.

실제로 조 감독대행은 최근 2~3년 사이 몇몇 구단의 감독 최종 후보로 자주 올랐다. 최종 문턱을 늘 넘지 못했는데, 지도자로 가장 오래 인연을 쌓은 두산에서 감독 승격 기회를 눈앞에 두고 있다.


두산이 언제 결심이 설지는 아직 물음표다. 다만 머뭇하면 다른 구단에서 러브콜을 보낼 가능성이 크다. LG, 키움 히어로즈, SSG 랜더스 등 올해를 끝으로 감독 계약이 종료되는 구단들이 있기 때문.

두산 팬들은 최근 끈질기게 상대를 쫓아 경기를 뒤집는 '미라클' 야구의 부활에 조 감독대행의 감독 승격을 강력 주장하는 분위기다.

두산 외야수 김인태는 "요즘 우리 경기를 보면 쉽게 지는 경기가 없었다. 끝까지 한 점, 한 점 따라붙는 경기가 많았다. 일단은 많이 이겨야 하지만, 또 쉽게 안 져야 좋은 팀이라고 생각한다. 내가 어릴 때도 그렇게 봐 왔고, 그 팀 컬러가 조금씩 나오는 것 같아 기분 좋다"고 했다.

또 다른 두산 외야수 조수행은 "감독님께서 선수들한테 끈끈하게 끝까지 해보자는 이야기를 많이 해주셨다. (양)의지 형도 주장이다 보니까 어린 선수들도 많고 그래서 좋은 이야기도 많이 해 주신다. 그러다 보니까 팀 전체가 끈끈하게 하고 있는 것 같다"고 말했다.


17일 서울 잠실구장에서 열린 KIA-두산전. 두산 조성환 감독대행. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.17/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

