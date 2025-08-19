"120억 전액 보장해주고, ML 응원하는 건 무슨 의미냐" 송성문 미스…

|
[스포츠조선 김용 기자] 이럴거면 계약 발표는 왜 한 건가.
그런데 이 야구인이 말한 건 금액, 조건 문제가 아니었다. FA와 다년계약은 미래 가치를 위한 투자. 이제 막 꽃을 피웠지만, 앞으로 그 능력이 쭉 이어질 수 있을 거라 판단하면 과감한 투자는 할 수 있다. 이 야구인은 "그렇게 공을 들여 계약을 했는데, 내년 미국 메이저리그 진출 도전은 막지 않는다는 게 말이 되는 일인가"라고 지적했다.
송성문이 자격을 얻어 포스팅 신청을 하는 건 자유다. 전혀 문제될 게 없다. 이상한 건 키움의 스탠스. 송성문 계약에 야구계 전체가 화들짝 놀랐다. 키움은 계약 사실을 알리며 "내년에도 꼴찌를 할 수는 없다. 리빌딩 완성을 놓고 꼭 필요한 선수라고 판단했다"며 다른 이유 없이 야구 측면으로만, 전력 측면로만 집중해 맺은 거대 계약이라고 설명했다.
하지만 키움의 순수성에는 의심의 눈초리가 따랐다. 선수를 팔아 운영하는 팀 시스템 속에서, 이런 대형 계약을 맺은 자체가 거의 없었기 때문이다. 2011년 이택근의 50억원 파격 계약 후 처음 있는 일이니 "무슨 꿍꿍이인가"라는 얘기가 따라올 수밖에 없었다. 가장 설득력을 얻는 건 자신들 때문에 샐러리캡 하한 제도 논의가 본격화 되자, '우리도 돈 쓸 수 있는 구단'이라는 이미지를 주고 1년에 20억원 정도가 될 송성문의 연봉을 기반으로 제도가 도입됐을 때 상황을 대비하는 것이라는 분석이 설득력을 얻었다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com