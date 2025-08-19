스포츠조선

LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 5번째 팀이라니...[SC포커스]

기사입력 2025-08-19 15:15


LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 …
9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 승리한 LG 치리노스가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 …
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. LG 임찬규가 미소 짓고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스에겐 꽤 의미있는 기록이 탄생하려 한다. 바로 10승 투수 4명 배출이다.

이미 요니 치리노스가 지난 9일 잠실 한화전서 7이닝 1실점의 호투로 승리투수가 되며 가장 먼저 10승 고지에 올라섰고, 임찬규가 17일 인천 SSG전서 6이닝 무실점으로 3년 연속 10승을 달성했다.

이제 손주영(9승6패)과 송승기(9승5패)만 남았다.

손주영은 후반기에 매우 좋은 페이스를 보여주고 있다. 5경기서 2승 무패 평균자책점 1.19를 기록 중이다. 7월 30일 잠실 KT전서 9승을 올린 손주영은 5일 잠실 두산전서 5이닝 2실점을 기록했고, 10일 잠실 한화전에선 6이닝 2실점(1자책)을 기록했다. 2경기 모두 좋은 피칭을 했지만 승리와는 인연을 맺지 못했다.

송승기는 후반기 4경기서 1승무패 평균자책점 3.54를 기록하고 있다. 지난 7월 31일 잠실 KT전서 9승을 올린 송승기는 7일 잠실 두산전서 4⅔이닝 7안타 2실점으로 승리 투수 요건을 따내지 못했고 16일 인천 SSG전서도 3-1로 앞선 5회말에 무너지며 4⅔이닝 8안타 7실점(5자책)에 그쳤다.


LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 …
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 손주영. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 …
16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG의 경기, 3회말 투구를 삼자범퇴로 마친 송승기가 자신을 맞이하는 동료들을 보며 미소짓고 있다. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.16/
로테이션상 손주영은 20일 잠실 롯데전, 송승기는 22일 광주 KIA전에 선발등판할 예정이다.

손주영과 송승기가 1승씩을 더해 10승을 달성하면 LG는 10승 투수 4명을 배출하게 된다.

LG는 1994년(이상훈 18승, 김태원 16승, 정상흠 15승, 인현배 10승)과 1997년(김용수 12승, 임선동 11승, 차명석 11승, 이상훈 10승)에 4명의 10승 투수를 탄생시켰고 이후엔 없었다. 이번에 4명이 10승을 달성하면 무려 28년만에 경사다.


특히 외국인 선수 제도가 시작된 1998년 이후엔 처음으로 4명의 10승 투수를 배출하게 되는 것이다. 외국인 선수 제도가 시행된 이후 10승 투수를 4명 이상 배출한 경우는 현대(1998년, 2004년) 삼성(1999년, 2001년, 2002년, 2012년, 2013년, 2015년) KIA(2003년) NC(2015년, 2016년), 두산(2016년, 2018년), KT(2020년) 등이 총 14번 기록했다. LG가 이번에 15번째 도전이다. 아직도 롯데, 한화, SSG, 키움은 달성하지 못한 기록이다.

임찬규가 제구력을 바탕으로 완급조절에 눈을 뜨면서 에이스로 컸고, 지난해 손주영, 올해 송승기 등 새로운 국내 투수들이 성장하면서 대기록을 세울 수 있는 기회가 만들어졌다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이동국, 자식 농사 대성공...10세子 시안, 축구대회 전승 이끌었다 "기분 최고"

2.

측근도 모르는 김종국 예비신부 정체…38세 CEO냐, 20세 연하 대기업女냐[SC이슈]

3.

'알파고' 이긴 이세돌, 챗 GPT에 당황 "나를 안 믿어" ('라스')

4.

조현영, 전 남친 알렉스와 공개 연애 파묘.."안 좋은 기억 있어" ('돌싱포맨')

5.

윤종신 고1 딸, 성숙미+'169cm' 폭풍성장의 좋은 예..."엄마도 아빠도 닮아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"내가 경기에 나설수 있다고 판단했다." 역전타 쳐서 기쁜날인데, 팬들의 부상 의혹 해소부터 했다[SC 코멘트]

2.

세계 최초 '돼지형' 축구선수...공개 다짐 "다시는 이런 일 없을 겁니다"

3.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

4.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

5.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

스포츠 많이본뉴스
1.

"내가 경기에 나설수 있다고 판단했다." 역전타 쳐서 기쁜날인데, 팬들의 부상 의혹 해소부터 했다[SC 코멘트]

2.

세계 최초 '돼지형' 축구선수...공개 다짐 "다시는 이런 일 없을 겁니다"

3.

'손흥민 굿바이' 눈물 펑펑 '망나니' 토트넘 동료, 또 울게 생겼네...프랭크 감독 방출 0순위

4.

'9연패 당할 뻔' 롯데 정보근의 습관적, 치명적 백핸드 포구...감독이 김태형인데, 왜 같은 실수 반복되나

5.

'초보 감독이 승부수 던졌다' 5강만 가도 대성공인데, 마지막 지원군 오나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.