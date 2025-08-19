LG,외국인 도입 28년만에 첫 10승 4명 탄생 초읽기. 그런데 이제 …

|
[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스에겐 꽤 의미있는 기록이 탄생하려 한다. 바로 10승 투수 4명 배출이다.
손주영은 후반기에 매우 좋은 페이스를 보여주고 있다. 5경기서 2승 무패 평균자책점 1.19를 기록 중이다. 7월 30일 잠실 KT전서 9승을 올린 손주영은 5일 잠실 두산전서 5이닝 2실점을 기록했고, 10일 잠실 한화전에선 6이닝 2실점(1자책)을 기록했다. 2경기 모두 좋은 피칭을 했지만 승리와는 인연을 맺지 못했다.
송승기는 후반기 4경기서 1승무패 평균자책점 3.54를 기록하고 있다. 지난 7월 31일 잠실 KT전서 9승을 올린 송승기는 7일 잠실 두산전서 4⅔이닝 7안타 2실점으로 승리 투수 요건을 따내지 못했고 16일 인천 SSG전서도 3-1로 앞선 5회말에 무너지며 4⅔이닝 8안타 7실점(5자책)에 그쳤다.
손주영과 송승기가 1승씩을 더해 10승을 달성하면 LG는 10승 투수 4명을 배출하게 된다.
LG는 1994년(이상훈 18승, 김태원 16승, 정상흠 15승, 인현배 10승)과 1997년(김용수 12승, 임선동 11승, 차명석 11승, 이상훈 10승)에 4명의 10승 투수를 탄생시켰고 이후엔 없었다. 이번에 4명이 10승을 달성하면 무려 28년만에 경사다.
특히 외국인 선수 제도가 시작된 1998년 이후엔 처음으로 4명의 10승 투수를 배출하게 되는 것이다. 외국인 선수 제도가 시행된 이후 10승 투수를 4명 이상 배출한 경우는 현대(1998년, 2004년) 삼성(1999년, 2001년, 2002년, 2012년, 2013년, 2015년) KIA(2003년) NC(2015년, 2016년), 두산(2016년, 2018년), KT(2020년) 등이 총 14번 기록했다. LG가 이번에 15번째 도전이다. 아직도 롯데, 한화, SSG, 키움은 달성하지 못한 기록이다.
임찬규가 제구력을 바탕으로 완급조절에 눈을 뜨면서 에이스로 컸고, 지난해 손주영, 올해 송승기 등 새로운 국내 투수들이 성장하면서 대기록을 세울 수 있는 기회가 만들어졌다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com