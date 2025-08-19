스포츠조선

폰세는 설사, 문동주도 2군행 → 한화 대책 있나.. 김경문 감독 생각은

최종수정 2025-08-19 16:34

12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 6회초 무사 2루에서 롯데 김동혁, 한태영, 고승민 3타자 삼진 3개를 잡아내며 위기를 넘김 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 문동주. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 주요 선발투수 2명이 전열에서 이탈했다. 외국인 에이스 코디 폰세는 몸살에 장염 증상이 겹쳤다. 문동주는 타구에 맞아 일단 1군에서 제외됐는데 상태를 지켜봐야 한다.

김경문 한화 감독은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전을 앞두고 무거운 소식을 전했다.

당초 폰세가 이날 선발로 나갈 예정이었지만 컨디션 난조에 빠져 등판이 취소됐다. 이번 주중 3연전에 아예 못 나올 가능성도 있다. 문동주는 1군 엔트리에서 제외됐다. 한화는 대체 선발투수가 최소 2명 필요하게 됐다.

김경문 감독은 "폰세는 설사 증세다. 본인이 약을 먹는 걸 그렇게 선호하지 않더라. 우리나라 선수 같았으면 약 먹고 다음 날 던졌을 것"이라며 아쉬움을 살짝 표현했다. 김경문 감독은 "하루 이틀은 좀 늦춰줘야 될 것 같다"고 덧붙였다.

아주 빠르게 회복이 될 경우에 21일 출격이 가능하다고 해석할 수 있다. 하지만 한화가 후반기 들어서 폰세에게 5일 휴식을 보장하는 등 '관리 모드'에 들어갔기 때문에 여유를 더 줄 수도 있다.

문동주는 16일 창원 NC전 타구에 오른팔을 맞았다. 문동주는 부상자명단을 소급 적용해 17일자로 말소됐다.

김경문 감독은 "조금 더 쉬면서 준비를 더 해야 한다는 소견이 있었다. 골절은 아니다. 일단 로테이션 한 차례는 건너뛰고 그 다음에 어떻게 준비를 할 것인지 생각하고 있다"고 밝혔다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 한화가 NC에 승리하며 5연승을 질주했다. 팬들에게 인사를 건네는 김경문 감독. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
한화는 문동주를 말소하면서 이태양을 콜업했다. 김경문 감독은 "팀이 어려울 때 활용하겠다"며 마당쇠 역할을 기대했다.


뾰족한 수는 없다. 어떻게든 버텨야 할 시점이다.

김경문 감독은 "이제 우리가 투수들이 어려운 시기인데 이럴 때 야수들이 조금 더 집중해가지고 고비를 넘겨줬으면 좋겠다. 어려울 때 우리 또 좋은 어린 선수들이 나타나지 않겠나. 잘 이겨내도록 열심히 선수들과 해내겠다"고 힘주어 말했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

