송구 실책? 오케이 홈런 치면 되잖아 → 역전 투런 쾅! 한화팬 미치게 만드는 리베라토 원맨쇼

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회말 무사 2루 한화 리베라토가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회말 무사 2루 한화 손아섭이 리베라토 투런포 때 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 외국인타자 리베라토가 팬들을 들었다 놨다 했다.

리베라토는 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스전에 2번타자 겸 중견수로 선발 출전했다.

리베라토는 1회부터 황당한 수비 실책을 저질렀다. 실점으로 직결됐다. 분위기가 초반부터 확 가라앉았다.

하지만 리베라토는 3회말 손수 역전 2점 홈런을 폭발했다. 결자해지했다.

1회초 두산 공격 1사 1, 3루에 양의지가 친 공이 외야에 높이 떴다.

비거리가 짧은 편이었다. 한화 유격수 심우준도 처리할 수 있을 정도였다.

중견수 리베라토가 달려 내려오면서 잡았다.

그런데 두산 3루 주자 정수빈이 태그업을 시도했다. 아무리 발이 빠른 정수빈이어도 타구가 길지 않아 모험으로 보였다.


여기서 리베라토의 홈송구가 터무니없이 빗나갔다. 정수빈이 넉넉히 득점했다. 1루 주자 케이브까지 2루에 진루했다. 후속 안재석의 적시타가 나오면서 케이브도 득점했다. 사실상 리베라토가 2실점 빌미를 제공했다고 볼 수 있다.


19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 3회말 무사 2루 한화 리베라토가 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/
리베라토는 방망이로 실수를 만회했다.

1-2로 뒤진 3회말 리베라토에게 기회가 왔다. 리베라토 앞에서 손아섭이 2루타로 포문을 열었다. 리베라토는 무사 2루에서 우중월 2점 홈런을 폭발시켰다.

리베라토는 두산 선발 콜어빈의 초구를 노렸다. 슬라이더가 한 가운데로 밀려 들어왔다. 맞는 순간 두산 우익수 조수행이 타구 추적을 포기했을 정도로 큼지막한 타구가 나왔다. 리베라토의 시즌 8호 홈런이었다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

