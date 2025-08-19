[2025 KBO리그 기록실] 키움 vs KIA (8월 19일)

신대일 기자
기사입력 2025-08-19 23:03
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"
'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"
故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다
'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"
"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'
고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"
5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근
'FA 대박 암시?' 최형우 초대박...홈런 한방에 5000만원 벌었다, 고급 전기차 '홈런존' 직격 [광주 현장]
'폰세 없다' 한화 대체선발 조동욱 예고! → 후반기 최대고비.. 두산 에이스 곽빈 상대
톨허스트vs벨라스케즈 격돌 '엘롯라시코' 향한 뜨거운 관심…2만3750명 꽉 찼다! LG 홈경기 올해 33번째 매진 [잠실현장]