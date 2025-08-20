'두 번의 기적 같은 세이프' 손아섭·정수빈, 리드오프가 만든 명장면 […

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] '이걸 살아?' 3회에는 두산 유격수 안재석이 2루에서 한 번, 7회에는 한화 3루수 노시환이 또 한 번 자신 있게 비디오 판독을 요청했지만 결과는 모두 세이프였다.
타이밍상 아웃이 확실했다. 하지만 포기를 모르는 두 남자는 태그를 피하기 위해 마지막 순간 몸을 비틀었다. 두 번 모두 비디오 판독까지 이어졌지만 원심 그대로 세이프였다.
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 두산 경기. 리드오프로 출장한 한화 손아섭과 두산 정수빈은 투지 넘치는 플레이가 무엇인지 제대로 보여줬다.
1회초 두산 공격. 정수빈은 볼넷 출루 후 케이브 안타 때 3루까지 진루했다. 이후 양의지의 희생타 때 이를 악물고 달려 선취점을 올렸다. 들어오기에는 짧은 타구였지만 정수빈의 빠른 발을 의식한 한화 중견수 리베라토의 송구 실책 나오고 말았다.
1회말 한화 손아섭도 안타를 치고 나갔다. 무사 1루 리베라토 타석 때 히트 앤드 런 사인이 나왔지만 삼진 직후 견제에 걸려 아웃당했다.
팽팽하던 경기. 4대2로 끌려가던 7회초 두산 공격. 1사 2,3루 타석에 들어선 정수빈은 한화 선발 와이스 체인지업을 잡아당겨 1루수 채은성 키를 넘겼다. 우익선상으로 타구가 빠진 사이 정수빈은 3루를 향해 몸을 날렸다. 3루심이 세이프를 선언하자 3루수 노시환은 자신 있게 비디오 판독을 요청했다.
한 경기에서 한 번 나오기도 힘든 장면을 두 번이나 연출한 리드오프 손아섭과 정수빈의 맹활약 속 경기는 역전과 재역전을 반복했다. 8회 2사 만루 한화 문현빈이 밀어내기 볼넷으로 경기를 뒤집자, 9회초 1사 3루 타석에 들어선 두산 정수빈은 3B 0S 유리한 카운트서 한화 마무리 김서현의 153km 직구를 타격했다.
이날 포기를 모르는 주루 플레이로 명장면을 연출했던 두 사람. 한화 손아섭은 5타수 3안타 1득점, 두산 정수빈은 4타수 2안타 3타점 2득점을 올리며 맹활약했다.
