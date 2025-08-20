스포츠조선

'두 번의 기적 같은 세이프' 손아섭·정수빈, 리드오프가 만든 명장면 [대전 현장]

기사입력 2025-08-20 05:46


2루를 향해 몸을 날렸던 한화 손아섭은 2루타를 확신했다. 반대로 두산 안재석은 비디오 판독을 요청했다.

안재석 태그를 피하기 위해 몸을 비틀면서 반대 손으로 베이스를 터치한 손아섭의 센스.

7회 경기를 원점으로 돌린 2타점 적시타를 날린 뒤 3루를 향해 몸을 던진 정수빈도 순간 센스로 태그를 피했다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대전=스포츠조선 박재만 기자] '이걸 살아?' 3회에는 두산 유격수 안재석이 2루에서 한 번, 7회에는 한화 3루수 노시환이 또 한 번 자신 있게 비디오 판독을 요청했지만 결과는 모두 세이프였다.

이글스의 오빠 손아섭과 잠실 아이돌 정수빈이 리드오프의 역할이 무엇인지 제대로 보여줬다.

타이밍상 아웃이 확실했다. 하지만 포기를 모르는 두 남자는 태그를 피하기 위해 마지막 순간 몸을 비틀었다. 두 번 모두 비디오 판독까지 이어졌지만 원심 그대로 세이프였다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 두산 경기. 리드오프로 출장한 한화 손아섭과 두산 정수빈은 투지 넘치는 플레이가 무엇인지 제대로 보여줬다.

1회초 두산 공격. 정수빈은 볼넷 출루 후 케이브 안타 때 3루까지 진루했다. 이후 양의지의 희생타 때 이를 악물고 달려 선취점을 올렸다. 들어오기에는 짧은 타구였지만 정수빈의 빠른 발을 의식한 한화 중견수 리베라토의 송구 실책 나오고 말았다.

1회말 한화 손아섭도 안타를 치고 나갔다. 무사 1루 리베라토 타석 때 히트 앤드 런 사인이 나왔지만 삼진 직후 견제에 걸려 아웃당했다.


1회 런다운에 걸린 상황에서도 끝까지 최선을 다한 한화 리드오프 손아섭.
2대1 1점 차로 뒤지고 있던 3회말 한화. 선두타자 손아섭은 우익수 키를 넘기는 장타를 날린 뒤 2루를 향해 몸을 던졌다. 두산 우익수 조수행을 시작으로 깔끔하게 이어진 중계플레이 속 유격수 안재석의 태그를 피해 몸을 던진 손아섭은 세이프를 확신했다. 반대로 태그가 먼저 이뤄졌다고 느낀 유격수 안재석은 벤치를 향해 자신 있게 비디오 판독을 요청했다.


마지막 순간 몸을 비틀면서 베이스를 터치한 손아섭.
비디오 판독 결과 태그 순간 몸을 비틀어 반대 손으로 베이스에 들어간 손아섭이 먼저 베이스를 터치한 것으로 확인되며 원심이 유지됐다. 손아섭 2루타 이후 곧바로 리베라토가 역전 투런포를 터뜨리며 경기를 뒤집었다.

팽팽하던 경기. 4대2로 끌려가던 7회초 두산 공격. 1사 2,3루 타석에 들어선 정수빈은 한화 선발 와이스 체인지업을 잡아당겨 1루수 채은성 키를 넘겼다. 우익선상으로 타구가 빠진 사이 정수빈은 3루를 향해 몸을 날렸다. 3루심이 세이프를 선언하자 3루수 노시환은 자신 있게 비디오 판독을 요청했다.


7회 동점 적시타 이후 3루수 노시환 태그를 피해 3루를 파고든 정수빈.
판독 결과 태그 순간 정수빈은 몸을 비틀어 반대 손으로 베이스를 터치했다. 원심이 유지되자 노시환은 아쉬워했고, 동점 적시타 이후 3루까지 진루에 성공한 정수빈은 환호했다. 이후 김인태 땅볼 때 역전 득점까지 올린 정수빈은 조성환 감독과 하이 파이브를 나눴다.

한 경기에서 한 번 나오기도 힘든 장면을 두 번이나 연출한 리드오프 손아섭과 정수빈의 맹활약 속 경기는 역전과 재역전을 반복했다. 8회 2사 만루 한화 문현빈이 밀어내기 볼넷으로 경기를 뒤집자, 9회초 1사 3루 타석에 들어선 두산 정수빈은 3B 0S 유리한 카운트서 한화 마무리 김서현의 153km 직구를 타격했다.


3B 0S 마무리 김서현 직구를 타격해 경기를 뒤집은 정수빈은 미소 지었다.
전진 수비를 펼치고 있던 한화 내야진, 정수빈의 타구를 잡은 2루수 이도윤이 곧바로 홈을 향해 공을 뿌렸지만 3루 주자 이유찬이 먼저 홈을 쓸고 들어오며 두산은 9회 경기를 뒤집는 데 성공했다.


군더더기 없이 깔끔했던 한화 수비를 뚫고 홈을 쇄도한 두산 이유찬.
6대5 1점 차 상황 속 9회말 마운드에 오른 마무리 김택연이 세이브에 성공하며 팽팽했던 경기는 두산이 가져갔다.

이날 포기를 모르는 주루 플레이로 명장면을 연출했던 두 사람. 한화 손아섭은 5타수 3안타 1득점, 두산 정수빈은 4타수 2안타 3타점 2득점을 올리며 맹활약했다.


3안타 맹활약한 이글스의 오빠.

최선을 다했지만 경기를 내준 한화 리드오프 손아섭은 아쉬워했다.

승리한 두산 리드오프 정수빈은 환호했다.

