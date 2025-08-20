'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…

|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] 선발 투수 와이스는 강속구를 던지던 손으로 리베라토의 가슴팍을 가격했다. 경기 내내 미안해하던 동료의 마음을 누구보다 잘 알고 있던 에이스는 역전포가 터지자 모든 걸 품었다.
1회부터 수비 실책을 범했던 리베라토는 미안한 마음에 이닝을 마친 뒤 곧바로 와이스를 찾아갔다. 자세한 대화 내용은 알 수 없었지만 선발 와이스와 중견수 리베라토는 한동안 진지한 표정으로 대화를 나눈 뒤 경기를 이어갔다.
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 두산의 경기. 역전의 재역전을 반복하던 경기는 9회초 두산 정수빈의 내야 땅볼 때 야수선택이 나오며 두산이 다시 뒤집었다. 6대5 1점 차로 아쉽게 패한 한화 선수들은 홈 팬들에게 인사를 건넨 뒤 경기장을 나섰다.
1회초 1사 1,3루 상황에서 두산 양의지 외야 짧은 타구를 수비하는 과정에서 송구 실책을 범하며 선취점을 내줬던 한화 중견수 리베라토는 3회말 역전 투런포를 터뜨리며 1회 아쉬웠던 수비를 만회했다.
와이스는 역전포를 터뜨리고 돌아온 리베라토와 세리머니를 펼친 뒤 주먹으로 홈런 타자 가슴팍을 가격했다. 경기 내내 미안해하던 리베라토는 한 대 맞은 뒤 활짝 웃었다.
경기 초반 아쉬운 수비를 만회하는 역전 투런포를 터뜨린 리베라토를 따뜻하게 품은 선발 와이스의 동료애가 빛났던 순간이었다.
