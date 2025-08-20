스포츠조선

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...가슴팍 가격 [대전 현장]

기사입력 2025-08-20 07:46


'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
경기 초반 실책 후 미안해하던 리베라토를 따뜻하게 품은 와이스.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
한화 선발 와이스가 역전포를 터뜨린 뒤 다가온 리베라토의 가슴팍을 가격했다.

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 선발 투수 와이스는 강속구를 던지던 손으로 리베라토의 가슴팍을 가격했다. 경기 내내 미안해하던 동료의 마음을 누구보다 잘 알고 있던 에이스는 역전포가 터지자 모든 걸 품었다.

1회부터 수비 실책을 범했던 리베라토는 미안한 마음에 이닝을 마친 뒤 곧바로 와이스를 찾아갔다. 자세한 대화 내용은 알 수 없었지만 선발 와이스와 중견수 리베라토는 한동안 진지한 표정으로 대화를 나눈 뒤 경기를 이어갔다.

3회 리베라토는 역전 투런포를 터뜨린 뒤 선발 와이스 품에 안겼다. 1회 수비 실책 후 찾아온 동료에게 별거 아니라는 듯한 제스처를 취하며 무거운 마음을 덜어줬던 와이스는 눈에 보이는 실책보다 동료를 진심으로 생각할 줄 아는 진정한 에이스였다.

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화와 두산의 경기. 역전의 재역전을 반복하던 경기는 9회초 두산 정수빈의 내야 땅볼 때 야수선택이 나오며 두산이 다시 뒤집었다. 6대5 1점 차로 아쉽게 패한 한화 선수들은 홈 팬들에게 인사를 건넨 뒤 경기장을 나섰다.


'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
최선을 다했지만 1점 차로 아쉽게 패한 한화.
패배 속 동료의 실책까지 따뜻하게 품은 대전 예수 와이스의 품격이 빛났다. 선발 투수에게 가장 중요한 1회. 한화 선발 와이스는 두산 리드오프 정수빈에게 볼넷을 허용하며 고전했다. 후속 타자 오명진을 삼진 처리했지만 케이브에게 안타를 허용하며 1사 1,3루 위기에 몰렸다. 4번타자 양의지의 외야 뜬공 때 중견수 리베라토 송구 실책이 나오며 실점으로 연결됐다. 1회에만 2실점을 허용한 와이스는 안정감을 빠르게 되찾았다.


'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
1회 리베라토의 홈 송구 실책은 실점으로 연결됐다.
3회말 한화 공격. 무사 2루 타석에 들어선 리베라토는 두산 선발 콜어빈의 초구 145km 직구를 제대로 받아쳐 역전 투런포를 터뜨렸다. 배트 중심에 제대로 걸린 타구는 맞는 순간 빠른 속도로 우측 담장 너머로 사라졌다.

1회초 1사 1,3루 상황에서 두산 양의지 외야 짧은 타구를 수비하는 과정에서 송구 실책을 범하며 선취점을 내줬던 한화 중견수 리베라토는 3회말 역전 투런포를 터뜨리며 1회 아쉬웠던 수비를 만회했다.


'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
3회 역전 투런포로 1회 수비 실책을 만회한 리베라토.
선발 와이스에게 미안한 마음이 남아 있던 리베라토는 역전 투런포를 날린 뒤 더그아웃에 들어서자마자 휴식을 취하고 있던 와이스 품에 안겼다.

와이스는 역전포를 터뜨리고 돌아온 리베라토와 세리머니를 펼친 뒤 주먹으로 홈런 타자 가슴팍을 가격했다. 경기 내내 미안해하던 리베라토는 한 대 맞은 뒤 활짝 웃었다.

경기 초반 아쉬운 수비를 만회하는 역전 투런포를 터뜨린 리베라토를 따뜻하게 품은 선발 와이스의 동료애가 빛났던 순간이었다.


'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
동료의 실책도 따뜻하게 품은 대전 예수 와이스.

'실책을 홈런으로 갚다' 경기 내내 미안해하던 리베라토 품은 와이스...…
경기 내내 동료들을 먼저 챙긴 와이스.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

5.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

3.

"어떡하지"→"푸른 잔디만 보이더라"…이런 책임감과 존재감, 40억 투자 효과 제대로다

4.

9라운드가 9승 선발로, 10순위로 밀린 156㎞ 신인이 필승조로, 대수비 전문은 타격 상승 주전급 도약. '육성 맛집' LG는 올해도 성공했다[SC 포커스]

5.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.