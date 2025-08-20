스포츠조선

절대 에이스 쾌차! 한화 폰세, 금요일 SSG전 전격 출격!

최종수정 2025-08-20 16:19

12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 6회초 무사 2루에서 롯데 김동혁, 한태영, 고승민 3타자 삼진 3개를 잡아내며 위기를 넘김 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 에이스 코디 폰세 복귀가 확정됐다.

김경문 한화 감독은 20일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전에 앞서 "폰세가 금요일(22일)에 던진다"고 밝혔다. 한화는 22일 금요일 홈에서 SSG 랜더스를 상대한다.

김경문 감독은 "다행히 폰세가 오늘 공 던지고 괜찮다고 하더라. 금요일에 폰세가 들어간다"고 안도했다.

폰세는 갑자기 장염 증상을 나타내 우려를 키웠다.

19일만 해도 김경문 감독은 "하루 이틀 더 지켜봐야 한다"고 신중한 입장을 유지했다.

폰세는 20일 불펜투구 15구를 소화했으며 컨디션을 완전히 회복했다고 전해졌다.

폰세는 올해 KBO리그를 지배한 절대 에이스다. 23경기 출전해 145⅔이닝 15승 무패 평균자책점 1.61을 기록했다.

다만 후반기에 들어와 한화는 폰세의 체력을 안배해주기 시작했다. 폰세는 커리어 내내 140이닝 이상을 던져본 적이 없었다. 한화는 폰세가 가급적이면 화요일-일요일의 4일 휴식 등판을 피하도록 로테이션을 조정했다.


폰세는 12일 롯데전에 던지고 17일 NC전에 나오지 않은 점도 그런 맥락이었다. 거기에 감기와 장염까지 겹친 것이다.

폰세는 19일부터 21일까지 주중 두산과의 3연전 출전이 불발됐다. 컨디션 회복 여부에 관심이 쏠렸는데 그나마 빠르게 건강을 되찾았다.

한화는 4선발 문동주도 부상 때문에 1군에서 제외된 상태라 선발진 구성이 어렵다. 당장 20일 두산전도 대체 선발 조동욱이 나선다. 문동주는 27일에나 복귀가 가능하다.

김경문 감독은 "한 시즌을 치르다 보면 우리 팀뿐만 아니라 다들 겪어야 될 일들이다. (문)동주도 다음 로테이션이 돌아오면 아마 던지게 될 것이다. 그때까지는 조금 우리가 타자들 쪽에서 힘을 내서 이겨내야 한다"고 진단했다.

폰세는 올해 SSG전 3경기 나와 모두 승리했다. 22이닝 동안 단 1실점, 평균자책점 0.41을 마크했다.




대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

