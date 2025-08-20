4연패 위기! 한화 대체선발 작전 대실패 → 조동욱 3회 못 채우고 '4…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 대체선발 요원 조동욱이 3이닝을 버티지 못하고 교체됐다.
하지만 폰세가 장염 증상을 호소했다. 4선발 문동주는 타구에 팔을 맞았다. 타방상 때문에 1군에서 제외됐다.
한화는 임시 선발투수가 필요했다. 한화는 먼저 조동욱 카드를 꺼냈다.
조동욱은 1회초를 깔끔하게 넘기면서 기대감을 키웠다.
하지만 2회초부터 흔들렸다.
선두타자 박준순의 체크스윙이 내야안타로 연결됐다. 두산에 운이 따랐다. 강승호에게 안타를 허용해 주자가 쌓였다. 김민석에게 싹쓸이 2루타를 맞았다.
조동욱은 이후 이유찬 정수빈 오명진을 범타 처리하면서 안정을 되찾은 듯했다.
케이브에게 안타를 맞고 양의지를 볼넷으로 내보냈다. 안재석의 라인드라이브 타구가 유격수 글러브에 빨려들어가 아웃카운트를 올렸다.
가슴을 쓸어내리기 직전, 조동욱은 박준순에게 큼지막한 2루타를 맞았다. 3점째를 잃었다.
조동욱은 여기까지였다. 자신의 책임주자를 2루와 3루에 두고 김종수와 교체됐다.
김종수가 폭투를 범해 3루에 있던 양의지까지 홈으로 들어왔다. 조동욱의 자책점이 4점으로 불어나고 말았다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com