폰세한테 까불었다 움찔한 문동주...함부로 주먹 올리면 안 되겠네

[대전=스포츠조선 박재만 기자] 폰세 껌딱지 문동주가 장난기 가득한 표정으로 격투기 자세를 취했다.
동생의 귀여운 장난에 별다른 반응이 없던 폰세. 문동주가 한 차례 더 주먹을 올리자 성큼성큼 다가간 폰세는 카리스마가 무엇인지 제대로 보여줬다.
귀여운 동생 문동주가 당황해하는 모습에 폰세는 흐뭇한 미소를 지었다.
류현진의 권유로 선발 투수가 당일 몸을 푸는 동안 함께하고 있는 한화 이글스 선발 투수진. 이날도 동료의 호투를 기원하며 와이스, 폰세, 류현진, 문동주, 황준서는 함께했다.
문동주는 평소 본인의 등판 경기가 아닌 날에는 폰세 곁에 딱 붙어 하나라도 더 배우려고 끝없이 물어본다. 한 마디로 폰세 형 껌딱지인 문동주는 올 시즌 9승을 올리며 데뷔 첫 두 자릿수 승리까지 1승을 남겨 놓고 있다. 선발 투수에게 10승은 상징적인 기록이다.
강습 타구에 맞고 놀란 가슴을 쓸어내린 문동주는 해맑은 표정으로 폰세와 함께했다. 문동주가 빠진 선발진에 하필 폰세까지 장염 증세로 선발 로테이션을 한 차례 건너뛰었다. 문동주와 폰세가 빠진 사이 한화는 4연패에 빠졌다.
다행히 이날 폰세는 불펜 피칭을 소화하며 다음 선발 경기 등판을 준비했다.
