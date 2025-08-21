스포츠조선

'불펜 과부하' 김경문도 답답하다 → 2군도 답 없나.. "좋다고 하면 당장이라도 콜업하죠"

기사입력 2025-08-21 16:40


19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 김경문 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 패한 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] "좋다고 하면 당장이라도 콜업하죠."

김경문 한화 이글스 감독이 불펜 운용에 대한 고민을 나타냈다. 후반기 들어 중간투수들 체력 소모가 커진 가운데 2군에서도 마땅히 좋은 보고가 올라오지 않았다.

김경문 감독은 21일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전을 앞두고 이같이 말했다. 단지 투수 인원을 추가하기 위해서 엔트리 한 자리를 더 쓰는 일은 의미가 크지 않다고 했다. 한화는 이날 투수 주현상을 말소하고 윤산흠을 등록했다. 투수는 13명으로 운용 중이다. 한화는 4연패 늪에 빠졌다.

한화는 전반기 불펜 이닝 최소 2위, 불펜 평균자책점 2위였다. 선발투수들이 긴 이닝을 책임지면서 불펜이 비교적 편안했다. 후반기에는 불펜 평균자책점 4.47로 6위까지 떨어졌다. 불펜 이닝도 3위로 부쩍 늘어났다.

당장 2군에서 올릴 믿을만한 카드도 부족하다.

김경문 감독은 "좋다고 하면 당연히 더 늘린다. 인원 채우려고 늘리는 건 아니다. 열흘 정도 지나면 강재민이 들어온다. 그때까지는 뭐 (이렇게)해야 한다. 정말 2군에서 잘 던지고 정말 좋다고 하면 당장이라도 콜업한다"고 밝혔다.

퓨처스리그는 1군과 달리 성적 자체는 엄청나게 중요하지 않다. 투수의 경우 평균자책점이나 피안타율 보다는 맞아 나간 타구의 스피드, 회전수, 퀵모션 등 실질적으로 싸울 준비가 됐는지 여부가 우선이다. 여러 요소를 복합적으로 평가해서 1군에 추천한다.


20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 김경문 감독이 생각에 잠겨 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 패한 한화 김서현이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/
김경문 감독은 "야수들도 지금 크고 작은 부상들을 안고 있다. 그래서 지금 이렇게 가져가고 있다"고 말을 아꼈다.


하나부터 열까지 다 드러낼 수는 없지만 현재로서는 지금 구성이 최선이라는 이야기다.

김경문 감독 말 대로 곧 천군만마가 온다. 필승조 역할을 맡을 수 있는 강재민이 12일 군복무를 마쳤다. 19일 퓨처스리그 LG전에 나와 1이닝 무실점을 기록했다.

김경문 감독은 "이제 하루 쉬고 청백전 나가서 던진다. 한 다섯 번 정도 던지고 나면 8월 말이 된다. 그때 괜찮다고 하면 1군에 올리려고 생각하고 있다"고 기대했다.

20일 콜업한 이태양도 잘 던졌다. 팀 패배로 빛이 바랬지만 1⅔이닝을 무실점으로 막았다. 김경문 감독은 "요즘 실점이 많은 상황에서 그렇게 해주면 괜찮지 않나"며 나름대로 만족감을 표현했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



