'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3…

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

최종수정 2025-08-22 15:47

21일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 양팀이 6대6 무승부로 경기가 끝났다. 롯데 선수들이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.21/

21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 승리한 두산 조성환 감독이 선수들을 반기고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

16일 인천SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG의 경기, SSG가 10대7로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 SSG 선수들의 모습. 인천=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.16/

[스포츠조선 권인하 기자]21일 순위표를 보면 참 재미있다.

1위 LG 트윈스와 2위 한화 이글스가 4.5게임차다. 한화가 5연패에 빠지면서 LG를 추격하는 힘이 떨어지는 느낌.

그런데 3위 SSG 랜더스와 9위 두산 베어스는 5.5게임차 밖에 나지 않는다. 무려 7개 팀이 5.5게임차 내에 붙어 있다는 뜻. 5위 KT 위즈와 두산은 겨우 3게임차.

즉 10위인 키움 히어로즈만 제외하고 9개 팀이 5강 가능성이 아직 살아있다는 뜻이다. 적게는 26경기, 많게는 33경기를 남겨놓은 무더위 속 막바지 레이스에서 역대급 5강 싸움이 펼쳐지게 된다.

이런 어지러운 진흙탕을 만든 주인공은 롯데와 두산이다.

7월 31일의 순위표를 보면 1위 한화, 2위 LG는 제쳐두고, 3위 롯데와 4위 SSG의 승차는 5게임이었다. 그리고 8위 NC와 9위 두산도 5게임차. 즉 1~3위 한화, LG 롯데의 3강, 4~8위 SSG, KT, KIA, 삼성, NC의 5중, 그리고 두산과 키움의 2약 체제로 정리가 될 수 있었다.

8월에 롯데가 급하락 했고, 두산이 급상승을 했다.

롯데는 21일 잠실 LG전서 6-0으로 앞서다 6대6 무승부로 끝내며 결국 10연패 탈출에 실패했다. 8월에만 3승2무12패로 전체 꼴찌. 3위를 지키며 1,2위도 노렸던 롯데는 이제 4위로 내려와 5강도 위태위태한 상황이 됐다.


반대로 두산은 전혀 9위로 보이지 않는 엄청난 투쟁력을 보여주면서 7연승을 달리고 있다. 8월에만 11승6패로 전체 2위의 성적이다. 7월에 10승2무8패로 월간 승률 첫 5할을 넘겼던 두산은 조성환 감독대행 체제로 확실히 팀이 정비되면서 힘을 발휘하고 있는 모습이다.


26일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 삼성 라이온즈의 경기. 폭염 경보 속 KT 팬들이 시원하게 물놀이를 즐기고 야구를 직관하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.26/

7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, KIA가 6대5로 승리했다. 이범호 감독이 승리투수 양현종을 맞이하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/

12일 서울 잠실구장에서 열린 NC-두산전. 3대2로 승리한 NC 이호준 감독이 활짝 웃고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.12/
여기에 꼴지 키움이 고추가루를 팍팍 뿌리고 있다. 8월에 10승7패로 3위에 올라 있는 팀이 바로 키움이다. NC에 3승, KIA에 2승1패, KT에 2승1패를 기록하며 5강 경쟁 팀들에게 매운맛을 보였다. 두산과 롯데에겐 각각 1승2패씩을 기록.

SSG는 선발진 구성에 어려움을 겪으면서도 강한 불펜을 앞세워 연승과 연패가 별로 없는 상황에서 9승7패로 안정감을 보이면서 10연패로 추락한 롯데를 제치고 4위가 됐다.

NC도 8승1무7패로좋은 모습이었다. 키움에 3패를 당한게 뼈아팠지만 KIA에 2승, KT에 2승1무, 한화에 2승1패, 두산에 1승1패 등을 기록하며 안정감을 보였다.

삼성은 그리 좋지 못했다. SSG에 2승1패, 롯데에 2승1무를 기록했지만 1위 LG와 KIA에 안방에서 3패씩을 당한 것이 큰 아픔이 됐다. 8월에 7승1무10패를 기록하며 8위까지 내려왔다.

KT가 6승1무9패로 좋지 않았다. 삼성과 한화에게 2승1패의 위닝 시리즈를 기록했지만 키움에 1승패, SSG에 1승2패, NC에게 1무2패 등 5강 경쟁팀에 약했다.

1위 LG와 2위 한화는 사실상 가을 야구는 확정이라고 봐야 한다. 남은 3장의 카드를 두고 7개 팀이 싸우게 됐다. 시즌 끝까지 총력전을 펼쳐야하는 상황이다. 부상없이 얼마나 가진 전력을 최대한 쓸 수 있느냐가 5강으로 가는 열쇠가 될 것으로 보인다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com


7일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 삼성이 SSG에 승리하며 위닝시리즈를 달성했다. 경기 종료 후 후라도와 하이파이브를 나누고 있는 박진만 감독. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.07/

22일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 롯데 자이언츠의 경기. 승리한 키움 설종진 감독대행과 임지열이 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.22/

