빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 …

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 나성범이 투구에 공을 맞고 불편한 심기를 나타냈다. 빈볼로 오해를 할 수 있는 상황이었다고 이범호 KIA 감독이 설명했다.
선두타자 김호령이 안타 출루했다. 김선빈이 좌익수 뜬공으로 물러났다. 최형우가 8구 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 얻었다.
나성범 앞에 1사 1, 2루 주자가 쌓였다. 역전 주자까지 깔렸다. 나성범은 이날 3안타 4타점으로 감이 매우 좋았다.
KIA는 결국 계속된 1사 만루 찬스를 살리지 못했다.
이범호 감독은 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다. 좌투수가 좌타자 등을 맞히는 경우는 공이 빠져서 그럴 수도 있다. 우투수가 좌타자에게 깊게 던지는 상황은 나성범이 생각하기에도 드물었을 것"이라고 조명했다.
이어서 "(나성범은)일부러 그런게 아닌가 생각했을 수도 있다"며 타자 측에서 충분히 고의성을 의심할 법했다고 진단했다.
이범호 감독은 "조영건 선수가 반대 투구가 많이 나오던 상황이었다. 긴장을 하다보니까 그런 부분이 나온 것이 아닌가 싶다. 성범이도 컨디션이 좋아서 치고 싶었을텐데 그렇게 날아와서 예민하게 반응한 것 같다"며 사태를 정리했다.
나성범은 최근 10경기 타율 0.394로 매우 뜨겁다.
이범호 감독은 "좌익수 방면에 라인드라이브 안타가 만들어지면 나성범의 컨디션이 제일 좋은 시기다. 페이스가 많이 좋아졌다. 성범이나 최형우 김선빈 등 선배 선수들이 중심에서 쳐주고 젊은 선수들이 나가서 뛰면서 움직여줘야 득점에 도움이 된다. 경기가 많이 남지 않았다. 끝까지 좋은 컨디션 유지했으면 좋겠다"고 기대했다.
광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com