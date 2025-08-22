스포츠조선

빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다"

기사입력 2025-08-22 16:34


빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 …
사진제공=KIA타이거즈

[광주=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 나성범이 투구에 공을 맞고 불편한 심기를 나타냈다. 빈볼로 오해를 할 수 있는 상황이었다고 이범호 KIA 감독이 설명했다.

이범호 감독은 22일 광주 KIA챔피언스필드에서 열리는 2025 KBO리그 LG 트윈스전에 앞서 전날 키움전을 돌아봤다.

KIA는 접전 끝에 10대11로 졌다. 9회말 상황이 아쉬웠다.

선두타자 김호령이 안타 출루했다. 김선빈이 좌익수 뜬공으로 물러났다. 최형우가 8구 끈질긴 승부 끝에 볼넷을 얻었다.

나성범 앞에 1사 1, 2루 주자가 쌓였다. 역전 주자까지 깔렸다. 나성범은 이날 3안타 4타점으로 감이 매우 좋았다.

그런데 키움 투수 조영건의 초구가 나성범의 등을 강타했다. 나성범은 불만을 표출했다.

KIA는 결국 계속된 1사 만루 찬스를 살리지 못했다.

이범호 감독은 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다. 좌투수가 좌타자 등을 맞히는 경우는 공이 빠져서 그럴 수도 있다. 우투수가 좌타자에게 깊게 던지는 상황은 나성범이 생각하기에도 드물었을 것"이라고 조명했다.


이어서 "(나성범은)일부러 그런게 아닌가 생각했을 수도 있다"며 타자 측에서 충분히 고의성을 의심할 법했다고 진단했다.


빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 …
사진제공=KIA타이거즈

빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 …
사진제공=KIA타이거즈
다만 이범호 감독은 빈볼은 아니라고 봤다.

이범호 감독은 "조영건 선수가 반대 투구가 많이 나오던 상황이었다. 긴장을 하다보니까 그런 부분이 나온 것이 아닌가 싶다. 성범이도 컨디션이 좋아서 치고 싶었을텐데 그렇게 날아와서 예민하게 반응한 것 같다"며 사태를 정리했다.

나성범은 최근 10경기 타율 0.394로 매우 뜨겁다.

이범호 감독은 "좌익수 방면에 라인드라이브 안타가 만들어지면 나성범의 컨디션이 제일 좋은 시기다. 페이스가 많이 좋아졌다. 성범이나 최형우 김선빈 등 선배 선수들이 중심에서 쳐주고 젊은 선수들이 나가서 뛰면서 움직여줘야 득점에 도움이 된다. 경기가 많이 남지 않았다. 끝까지 좋은 컨디션 유지했으면 좋겠다"고 기대했다.


광주=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김혜수, 촬영 중 얼굴에 '큰 부상'…"상처 가리려 스카프 착용"

2.

김정민 아들 다니, 日 국가대표 '재승선'…일장기 달고 '포르투와' 붙는다

3.

‘사망설’ 이연걸, 쇠약해진 모습..“종양 제거 수술 받아”

4.

풍자, 살 괜히 뺐나…14kg 빼고 맛집→샴푸 사용기한 논란[SC이슈]

5.

장신영 母, 유재석도 못 받은 서비스 받은 딸에 '뿌듯'

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

울버햄튼의 똥고집! 황희찬 또 벤치에 박아두시겠다? …"크리스탈 팰리스 이적에 난색"→탈출구 사라지나

3.

'혜성, 다시 빛이 난다' 부상 털어낸 LAD 김혜성, 재활 첫경기부터 멀티히트 폭발. 다저스 활력맨 곧 돌아간다

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'롯데의 절망' '두산의 기적' '키움의 고추가루'가 만든 오리무중. 3위와 9위가 5.5G차라니. 가을티켓 3장에 7팀 입찰. '역대급' 5강 레이스 본격 시작[SC 포커스]

2.

울버햄튼의 똥고집! 황희찬 또 벤치에 박아두시겠다? …"크리스탈 팰리스 이적에 난색"→탈출구 사라지나

3.

'혜성, 다시 빛이 난다' 부상 털어낸 LAD 김혜성, 재활 첫경기부터 멀티히트 폭발. 다저스 활력맨 곧 돌아간다

4.

"역대 최악이다" 맨시티 새유니폼 디자인에 혹평 논란 왜?…비와 회색하늘 콘셉트에 팬 반응은 썰렁

5.

류현진 끌어내린 충격 만루포! 박계범의 인생 3번째 '손맛' → "9위 전력 아냐, 우리 순위 찾으러 가겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.