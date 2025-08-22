'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트

|
|
[대전=스포츠조선 박재만 기자] '괜찮아 그럴 수도 있어' 한화 이글스 마스코트 위니와 비니가 경기 전 더그아웃 앞에 나와 생각에 잠겨 있던 마무리 김서현을 위로했다.
누구보다 잘 던지고 싶었던 김서현은 마음처럼 결과가 나오지 않자, 기가 많이 죽어 보였다. 주중 3연전 첫 경기였던 19일 대전 한화-두산전.
5대5 동점 상황이던 9회초 등판한 마무리 김서현은 선두타자 이유찬에게 볼넷을 내주며 시작했다. 발 빠른 주자 이유찬은 2루 도루까지 성공하며 마무리 김서현을 흔들었다.
|
1구부터 4구까지 모두 직구만 던졌지만 제구가 되지 않았다. 3B 0S에서 정수빈은 바깥쪽 높게 들어온 김서현의 153km 직구를 타격했다. 잡아당긴 타구는 전진 수비를 펼치고 있던 2루수 이도윤에게 향했다.
|
|
경기 막판 역전을 허용한 마무리 김서현은 이닝을 마친 뒤 더그아웃에 들어와 한동안 생각에 잠겼다.
다음날 경기 시작 전 더그아웃에 앉아 있던 김서현을 찾아간 한화 이글스 마스코트 위니와 비니는 마무리 투수와 대화를 나누며 위로했다. 무표정이던 김서현도 마스코트 장난에 미소를 되찾았다.
|
|
|
|
|