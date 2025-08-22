스포츠조선

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트

기사입력 2025-08-23 05:39


'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
마무리 투수 김서현을 찾아간 한화 이글스 마스코트 위니가 장난을 치고 있다.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
경기 전 마무리 김서현, 불펜 정우주, 선발 문동주는 더그아웃 모여 대화를 나눴다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[대전=스포츠조선 박재만 기자] '괜찮아 그럴 수도 있어' 한화 이글스 마스코트 위니와 비니가 경기 전 더그아웃 앞에 나와 생각에 잠겨 있던 마무리 김서현을 위로했다.

전날 9회 역전을 허용한 뒤 더그아웃에 앉아 한동안 생각에 잠겨 있던 김서현. 마무리 투수가 흔들리며 연패를 끊지 못한 한화는 주중 3연전을 모두 두산에 내주며 5연패에 빠졌다.

누구보다 잘 던지고 싶었던 김서현은 마음처럼 결과가 나오지 않자, 기가 많이 죽어 보였다. 주중 3연전 첫 경기였던 19일 대전 한화-두산전.

5대5 동점 상황이던 9회초 등판한 마무리 김서현은 선두타자 이유찬에게 볼넷을 내주며 시작했다. 발 빠른 주자 이유찬은 2루 도루까지 성공하며 마무리 김서현을 흔들었다.


'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
19일 경기 9회초 5대5 동점 상황, 마운드에 오른 마무리 김서현은 제구가 말을 듣지 않자 당황했다.
이후 강승호의 희생번트로 1사 3루 역전 위기에 몰린 김서현은 이어진 정수빈과 승부에서 스트라이크를 던지지 못하며 3B 0S 불리한 카운트에 몰렸다.

1구부터 4구까지 모두 직구만 던졌지만 제구가 되지 않았다. 3B 0S에서 정수빈은 바깥쪽 높게 들어온 김서현의 153km 직구를 타격했다. 잡아당긴 타구는 전진 수비를 펼치고 있던 2루수 이도윤에게 향했다.


'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
9회초 1사 3루 두산 정수빈은 3B 0S에서 한화 마무리 김서현의 4구째 지구를 타격했다.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
3루 주자 이유찬은 간발의 차이로 홈을 쓸고 들어오며 경기를 뒤집었다.
타격 순간 이미 홈을 향해 스타트를 끊은 이유찬은 간발의 차이로 포수 최재훈 태그보다 먼저 홈 베이스를 쓸고 들어오며 9회 경기를 뒤집었다.

경기 막판 역전을 허용한 마무리 김서현은 이닝을 마친 뒤 더그아웃에 들어와 한동안 생각에 잠겼다.

다음날 경기 시작 전 더그아웃에 앉아 있던 김서현을 찾아간 한화 이글스 마스코트 위니와 비니는 마무리 투수와 대화를 나누며 위로했다. 무표정이던 김서현도 마스코트 장난에 미소를 되찾았다.


'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
주중 3연전을 스윕 하며 7연승에 성공한 두산.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
반대로 9위 두산에 스윕 당하며 5연패에 빠진 한화.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
더그아웃에 앉아 한동안 생각에 잠긴 마무리 김서현.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
다음날 기가 많이 죽은 김서현을 찾아간 마스코트는 장난을 치며 분위기를 띄웠다.

'괜찮아 그럴 수도 있어' 진심으로 마무리 투수 김서현 위로한 마스코트
경기 시작 전 마무리 김서현은 선발 문동주를 찾아가 대화를 나눴다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김성주, 아들 민국이 연애에 당황 "외국인 여친 집에 데려와 외박"

2.

이민정x손연재x박인비, 우아한 골프 회동.."촬영 겸 육아 한풀이"

3.

김정민, 일본 국가대표된 아들에 "어디에서든 하고싶은 일 하렴"

4.

이영애, 텃밭 일상부터 출근길 패션까지…소탈vs럭셔리 '반전 매력'

5.

'폐섬유종 투병' 유열, 눈물 쏟았다 "다시 살아나 목소리 만나..기적 같은 일" ('다큐3일')

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

3.

"류현진 이야기 하기 전에, 점수를 너무 못냈다' 만루홈런보다 뼈아팠던 실패[대전 현장]

4.

꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임지열이 잘한 플레이다"

5.

빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

3.

"류현진 이야기 하기 전에, 점수를 너무 못냈다' 만루홈런보다 뼈아팠던 실패[대전 현장]

4.

꽃범호는 박정우를 위로했다 → "눈치 보고 다니더라.. 본헤드 맞지만 임지열이 잘한 플레이다"

5.

빈볼 아냐? KIA 나성범, 왜 오해할 수밖에 없었나 → 꽃범호의 설명 "우투수가 좌타자 등에 던지는 경우가 잘 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.