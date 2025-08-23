'좌석 점유율 99.1% 현실인가' 한화 구단 역사상 최초로 100만 관…

스포츠조선

'좌석 점유율 99.1% 현실인가' 한화 구단 역사상 최초로 100만 관중 돌파[대전 현장]

한화생명 볼파크 100만 관중 돌파. 사진=한화 이글스

한화생명 볼파크 100만 관중 돌파. 사진=한화 이글스

[대전=스포츠조선 나유리 기자]신구장 오픈 효과인가. 한화 이글스가 구단 창단 최초로 홈 경기 100만 관중을 돌파했다.

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 SSG 랜더스와 홈 경기에서 오후 4시17분 시즌 50번째 매진(1만 7000석)을 기록하며 올 시즌 홈 관중은 101만 1110명이 됐다. 한화는 이날까지 치른 총 60경기의 홈경기에서 50번의 매진을 기록했고, 평균 관중은 1만 6851명으로 좌석점유율은 99.1%에 달한다.

한화의 관중동원은 원정경기에서도 돌풍을 일으키고 있다. 실제 23일 기준 한화의 117경기 중 92경기가 매진되면서 총 212만 4151명의 관중이 입장, 경기당 1만 8155명의 기록을 이어가고 있다.

특히 한화는 지난 6월 11일 대전 두산 베어스전부터 8월 1일 광주 KIA 타이거즈전까지 홈-원정 35경기 연속 매진이라는 기록을 달성하기도 했다.

한화 구단 관계자는 "한화이글스 팬 여러분의 변함없는 열정과 사랑으로 우리 구단도 100만 관중 시대를 열 수 있게 된 점 진심으로 감사의 말씀을 드린다"며 "선수단은 끝까지 최선을 다 하는 경기로, 임직원은 쾌적하고 즐거운 관람 환경으로 팬 여러분의 사랑에 보답해 나갈 것을 약속드린다"고 말했다.

한화는 구단 최초 100만 관중 시대를 열게 해 준 팬 여러분께 감사의 마음을 전하고자 오는 29일 대전 한화생명 볼파크에서 열리는 삼성라이온즈와 경기에서 감사 행사를 진행할 계획이다. 이 행사의 자세한 내용은 구단 공식 SNS를 통해 확인하면 된다.


대전=나유리 기자 youll@sportschosun.com

