NC는 왜? '46홈런' 외인을 마운드에 올렸나…역사상 첫 '외인 야수'…

[스포츠조선 김영록 기자] 24일 창원 NC파크. 5-17로 크게 지고 있는 상황, 9회초 2아웃 상황에 NC 다이노스 벤치가 투수 교체를 알렸다.
상대 타선 폭발보다 아픈 실책을 연발하며 12점차로 대패한 날이었지만, 창원 현장을 찾은 팬들의 마음을 조금이나마 달랜 멋진 팬서비스였다.
그런데 알고보니 이 등판은 데이비슨 본인이 자처했다고. 데이비슨은 경기중 이용훈 투수코치를 찾아가 "오늘 점수 차이가 큰데, 혹시 투수가 필요하면 내가 던지겠다"는 의사를 전했다.
'끝장승부'를 펼치는 메이저리그의 경우 야수의 등판이 간혹 이뤄지지만, 국내 프로야구에선 흔치 않은 일이다. 하지만 이날 NC 불펜 상황이 그만큼 어려웠다.
선발 이준혁이 2회를 채우지 못하고 교체됐고, 워낙 점수차가 크다보니 불펜 투수들이 피곤해질 수밖에 없는 날이었다.
4회 8실점으로 이미 점수차가 2-14로 벌어졌지만, 5이닝이 더 남아있었다. 4회 등판한 김태훈이 5회까지 투구수 46개를 기록하며 버텼다. 이어 최우석이 2이닝 35구, 김민규가 1⅔이닝 29구를 던졌다.
하지만 선수 본인의 요청도 있었고, 불펜 상황도 쉽지 않았고, 점수차도 많이 났던 만큼 팬서비스 삼아 데이비슨의 등판을 계획했다.
데이비슨은 메이저리그 시절 투수로 여러차례 등판한 경험이 있다. 통산 6경기 6⅓이닝을 소화하며 5안타 3볼넷 2실점, 3K를 기록한 있다. 특히 데이비슨에게 삼진당한 타자중에는 뉴욕 양키스의 거포 지안카를로 스탠튼(2018년)도 있다.
가장 최근 등판은 신시내티 레즈 시절인 2020년 9월 1일 세인트루이스 카디널스전이다. 이날 데이비슨은 1-14로 뒤진 8회초 투수로 등판, 2이닝을 소화하며 3안타(홈런 1) 1볼넷 2실점을 기록했다. 공교롭게도 이날 세인트루이스 선발은 김광현(SSG 랜더스)이었고, 그는 5이닝 3안타 무실점으로 호투하며 승리투수가 된 경기였다.
데이비슨은 "앞으로는 오늘처럼 점수차가 많이 벌어지는 상황이 없으면 좋겠다. 다만 언제든 팀을 위해 마운드에 오를 준비는 돼 있다"고 전했다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com