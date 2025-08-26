스포츠조선

가장 먼저 9승했는데 아직도 혼자 9승. 왼손 에이스의 지독한 아홉수, 4번째 도전, LG 31년만에 선발 10승 4명 오늘 달성하나[SC 포커스]

기사입력 2025-08-26 13:42


24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. LG 선발투수 손주영이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. LG 선발투수 손주영이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

24일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 LG-KIA전. 4회말 1사 김선빈의 타구를 내야땅볼로 처리한 3루수 문보경을 향해 손주영이 엄지를 들고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.24/

[스포츠조선 권인하 기자]이제 손주영만 남았다. 이제 네번째 10승 도전이다. 손주영이 10승에 오르면 LG 트윈스는 1998년 이후 27년만에 팀 역사상 세번째로 10승 투수 4명을 배출하게 된다.

손주영은 26일 창원NC파크에서 열리는 NC 다이노스와의 원정경기에 선발등판한다. 상대 선발은 로건 앨런이다.

손주영 개인뿐만 아니라 LG에게도 의미가 있는 등판이다.

손주영은 올시즌 23경기서 9승6패 평균자책점 3.44를 기록 중이다. 지난해 처음으로 풀타임 선발 투수로 활약하며 9승(10패)을 올렸던 손주영은 데뷔 첫 10승 도전이다.

LG에게도 손주영의 10승이 기다려진다. 치리노스(10승)와 임찬규(11승) 송승기(10승)가 이미 10승을 달성해 손주영이 10승에 오르면 10승 투수 4명 배출이라는 의미있는 기록을 쓰기 때문이다.

LG는 1994년(이상훈 18승, 김태원 16승, 정상흠 15승, 인현배 10승)과 1997년(김용수 12승, 임선동 11승, 차명석 11승, 이상훈 10승)에 4명의 10승 투수를 탄생시켰고 이후엔 없었다. 이번에 4명이 10승을 달성하면 무려 27년만에 경사다. 1998년엔 차명석과 이상훈이 구원승으로 10승을 달성했기에 선발 투수 4명의 10승은 1994년 이후 31년만이 된다.

손주영은 지난 7월 30일 잠실 KT전서 9승째를 기록하며 8월에 10승 도전을 했는데 3번 모두 실패했다. 5일 잠실 두산전서 5이닝 2실점을 기록했고, 10일 잠실 한화전에선 6이닝 2실점(1자책)을 기록했다. 상대성적이 좋았던 롯데전에 20일 등판해 기대감이 높았는데 6이닝 4안타(1홈런) 3실점의 퀄리티스타트를 기록했지만 3-3 동점에서 물러나 승리 투수가 되지는 못했다.

10승에 4번째 도전. 치리노스는 9승에 오르고 바로 다음 경기에 10승을 달성했고, 임찬규는 9승 후 2경기째에 10승에 올랐다. 송승기는 7월 31일 KT전서 9승에 오르고 2경기에서 실패했지만 22일 광주 KIA전서 타선의 지원속에 10승 고지를 점령했다.


20일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 손주영. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

5일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 손주영. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.5/

10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 손주영. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

손주영만 아홉수가 길어지고 있는 상황. NC전 상대성적은 그리 좋지 않다. 올시즌 두차례 등판했는데 1승1패 평균자책점 6.55에 그친다. 시즌 두번째 등판이었던 3월 29일 창원 경기에서 6이닝 6안타(3홈런) 1볼넷 6탈삼진 4실점을 했지만 타선 폭발로 14대4로 승리하며 승리투수가 됐었다. 6월 4일 창원 경기에선 5이닝 동안 9안타(1홈런) 2볼넷 3탈삼진 4실점해 패전 투수가 됐다.

8월에 세번의 등판에서 승리를 거두지는 못했지만 두번의 퀄리티스타트를 기록하는 등 모두 안정적으로 선발 투수의 역할은 다했었다.

손주영이 10승을 거두기 위해선 손주영이 잘던져야 하지만 타선의 도움도 필요하다.

NC 선발 로건은 25경기서 6승10패 평균자책점 3.93을 기록 중이다. LG전엔 성적이 좋다. 3경기서 1승1패 평균자책점 2.76을 올렸다.

3월 28일 창원 경기서 6이닝 6안타(1홈런) 2볼넷 2실점의 퀄리티스타트를 기록했고, 4월 23일 잠실에선 4⅓이닝 5안타 4볼넷 1실점을 기록했지만 팀이 0대3으로 패하며 패전투수가 됐다. 6월 4일 창원 경기서 6이닝 6안타 4볼넷 2실점으로 6대5 승리와 함께 승리투수를 기록.

오스틴이 5타수 3안타, 박동원이 9타수 4안타로 좋은 타격을 했고, 김현수도 3타수 2안타, 박해민이 9타수 3안타로 좋은 타격을 했다. 반면 문보경이 5타수 무안타, 문성주가 5타수 1안타로 약했다.

손주영이 데뷔 첫 10승의 기쁨과 함께 LG의 4번째 10승투수가 될까. 7연승에 도전하는 LG에겐 중요한 창원 경기다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



