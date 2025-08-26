스포츠조선

데뷔 첫해 '13승' 올린 DNA가 어디 가겠나…팔꿈치 수술→복귀 시즌에 벌써 8승! 그리고 사라진 24세 토종 선발, 이유는 [부산비하인드]

최종수정 2025-08-26 18:48

데뷔 첫해 '13승' 올린 DNA가 어디 가겠나…팔꿈치 수술→복귀 시즌에…
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 불펜에서 선발로 복귀한 뒤 7이닝 1실점 쾌투. 시즌 8승을 올렸는데, 곧바로 1군 무대에서 사라졌다.

KT 위즈는 26일 선발 소형준(24)의 1군 말소 소식을 알렸다.

이날 부산 사직구장에서 만난 이강철 KT 감독은 소형준의 1군 말소에 대해 "이닝이 다 되서(130이닝) 한번 빼줬다"고 했다.

소형준은 지난해 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 교환수술)을 받은 뒤 후반기 막판인 9월에야 복귀, 6경기 8⅓이닝밖에 던지지 못했다.

올시즌을 앞두고 130이닝을 예정했지만, 데뷔 첫해 19세 시즌부터 13승을 올린 투수의 DNA는 여전했다. 올시즌 23경기(선발 21)에 등판, 8승6패 1홀드 평균자책점 3.25의 호조를 보이며 벌써 130이닝을 채웠다.

그리고 다시 1군에서 제외된 것. 이강철 감독은 "이닝도 찰만큼 찼고, 지친 것도 사실이다. 회복하는데 시간이 좀 필요할 것 같다"며 남은 시즌 10일 로테이션을 적용할 뜻을 밝혔다.

이어 "다가오는 토요일에 (소형준 자리에)대체선발을 써야한다. 이번 3연전은 (오원석에 이어)고영표-헤이수스가 나간다"고 설명했다.


데뷔 첫해 '13승' 올린 DNA가 어디 가겠나…팔꿈치 수술→복귀 시즌에…
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/
소형준은 데뷔 6년만에 벌써 통산 43승, 572⅔이닝을 채웠다. 이러니저러니 해도 이강철 감독이 가장 아끼는 애제자 중 한명이다. 그는 "(소)형준이는 언제 봐도 참 편안하다. 위기가 와도 안정감이 있다. 표정도 흔들리지 않는 침대 같다"고 강조했다.


KT는 최근 고전하던 중 지난 주말 7연승 가도를 달리며 중위권을 위협하던 두산 베어스와의 3연전을 스윕하며 다시 흐름을 탔다. 이강철 감독은 지난 두산전을 떠올리며 "거기서 장진혁이 홈런을 칠거라곤 생각도 못했다"며 웃었다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'속옷 CEO' 송지효, 하루 주문 1개라더니…홍보에 '열일'

2.

김호영, 얼마나 벌었을까…'홈쇼핑 완판 신화' 비결에 김구라도 감탄(라스)

3.

'홈캠' 권혁 "굿 장면 촬영 중 실제로 귀신 들려..머리부터 발끝까지 소름 돋아"

4.

'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달라져" (지금백지연)

5.

"나 이런 XX야"…김희철, 장애등급에 슈주 활동 그만뒀던 심경 고백[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

WBC 지상파TV로 못 본다! 日열도 발칵! "매우 유감" 67.5% → 중계권 빼앗긴 요미우리신문사 성명 발표까지

2.

20년간 1346억 투자한다는 창원시에 NC, "실효성, 구체성, 이행력 부족" 추가 검토 필요 의견 전달[창원 공식발표]

3.

"뭘 해도 안되더라" 12연패 '지옥' 돌아본 김태형 감독, 새출발 다짐 "오늘부터 다시 시작" [부산포커스]

4.

토트넘 1티어 폭로! '내가 손흥민 대체해줄게!' 유로파 결승 MVP 전격 역제안...관건은 사비뉴 영입 결과

5.

'배신자' 오언의 이름 드디어 지웠다! 박승수보다 어린 은그모하, 리버풀 역대 최연소 골로 뉴캐슬전 '극장승' 지휘

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.