데뷔 첫해 '13승' 올린 DNA가 어디 가겠나…팔꿈치 수술→복귀 시즌에…

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 불펜에서 선발로 복귀한 뒤 7이닝 1실점 쾌투. 시즌 8승을 올렸는데, 곧바로 1군 무대에서 사라졌다.
소형준은 지난해 토미존 수술(팔꿈치 내측인대 교환수술)을 받은 뒤 후반기 막판인 9월에야 복귀, 6경기 8⅓이닝밖에 던지지 못했다.
올시즌을 앞두고 130이닝을 예정했지만, 데뷔 첫해 19세 시즌부터 13승을 올린 투수의 DNA는 여전했다. 올시즌 23경기(선발 21)에 등판, 8승6패 1홀드 평균자책점 3.25의 호조를 보이며 벌써 130이닝을 채웠다.
이어 "다가오는 토요일에 (소형준 자리에)대체선발을 써야한다. 이번 3연전은 (오원석에 이어)고영표-헤이수스가 나간다"고 설명했다.
KT는 최근 고전하던 중 지난 주말 7연승 가도를 달리며 중위권을 위협하던 두산 베어스와의 3연전을 스윕하며 다시 흐름을 탔다. 이강철 감독은 지난 두산전을 떠올리며 "거기서 장진혁이 홈런을 칠거라곤 생각도 못했다"며 웃었다.
부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com