'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두산 4연패[잠실 리뷰]

기사입력 2025-08-26 21:51


26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 7회초 1사 1루 디아즈가 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 원태인이 이유찬을 삼진으로 잡아내 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

[잠실=스포츠조선 김민경 기자] 삼성 라이온즈가 4연승을 질주하며 5강 진입 가능성을 키웠다.

삼성은 26일 잠실야구장에서 열린 '2025 신한 SOL뱅크 KBO리그' 두산 베어스와 팀간 시즌 13차전에서 6대2로 이겼다. 7위 삼성은 시즌 성적 59승2무59패를 기록해 5할 승률을 회복했고, 9위 두산은 4연패에 빠져 시즌 성적 52승5무63패를 기록했다.

삼성은 박승규(좌익수)-김지찬(중견수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김성윤(우익수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수)으로 선발 라인업을 짰다. 선발투수는 원태인.

두산은 정수빈(중견수)-이유찬(유격수)-제이크 케이브(우익수)-양의지(포수)-안재석(지명타자)-박준순(3루수)-김인태(좌익수)-박계범(1루수)-오명진(2루수)으로 맞섰다. 선발투수는 곽빈.

지난해 공동 다승왕 원태인과 곽빈의 맞대결. 원태인의 압승이었다. 원태인은 6이닝 89구 2피안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 완벽투를 펼쳐 시즌 9승(4패)째를 챙겼다.

7회부터는 이승민(1이닝)-이호성(0이닝 2실점)-김태훈(1이닝)-김재윤(1이닝)이 이어 던지며 승리를 지켰다.

홈런왕을 노리는 디아즈는 2경기 연속 홈런을 쏘아 올리며 시즌 홈런 41개를 기록했다. 부문 2위 KIA 패트릭 위즈덤(30개)과 11개차로 거리를 벌리면서 선두를 질주했다.

두산 곽빈은 5⅓이닝 104구 6피안타 4볼넷 6탈삼진 3실점에 그쳐 시즌 4패(3승)째를 떠안았다.


3회초 김지찬이 선취점을 뽑았다. 선두타자 이재현이 좌중간 안타로 출루한 상황. 1사 1루에서 김지찬이 좌익수 왼쪽으로 빠지는 적시 2루타를 날려 1-0으로 앞서 나갔다.

6회초 곽빈의 제구가 급격히 흔들리는 것을 놓치지 않고 추가점을 뽑았다. 김지찬의 볼넷과 구자욱의 안타, 디아즈의 볼넷으로 무사 만루 기회를 잡았다. 김성윤이 2루수 땅볼로 출루할 때 3루주자 김지찬이 득점해 2-0이 됐다. 1사 1, 3루에서 1루주자 김성윤이 2루를 훔치면서 곽빈을 흔들었고, 김영웅이 볼넷을 얻어 1사 만루를 만들고 곽빈을 끌어내렸다. 강민호는 바뀐 투수 박신지에게 중견수 희생플라이를 뺏어 3-0으로 거리를 벌렸다.


'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회초 곽빈이 마운드를 내려가고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 조성환 감독대행이 오명진의 타구때 비디오 판독결과 파울이 선언되자 그라운드로 나와 어필하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 조성환 감독대행이 오명진의 타구때 비디오 판독결과 파울이 선언되자 그라운드로 나와 어필하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/
조성환 두산 감독대행은 6회말 퇴장했다. 조 감독대행은 선두타자 오명진의 타구가 우익선상 2루타인 줄 알았지만, 배병두 1루심이 파울을 선언하자 비디오판독을 신청했다. 중계 화면상으로는 타구가 파울라인 바깥쪽에 물렸다고 볼 수도 있었다. 파울라인을 그린 횟가루가 튀는 게 포착됐기 때문.

하지만 비디오판독 결과 원심 파울이 그대로 유지됐고, 조 감독대행은 참지 못하고 그라운드로 뛰쳐나왔다. 비디오판독 결과 불복은 자동 퇴장인 줄 알면서도 짚고 넘어가야 한다고 판단한 것. 조 감독대행은 억울함을 표출했으나 결과는 달라지지 않았다.

오명진은 아쉬움을 삼키며 다시 타석에 섰고, 원태인은 루킹 삼진으로 처리하면서 삼성의 흐름을 유지했다. 원태인은 정수빈을 좌익수 뜬공, 이유찬을 헛스윙 삼진으로 돌려세우면서 임무를 완수했다.

삼성은 7회초 박승규와 디아즈가 홈런 합창을 하면서 승리에 쐐기를 박았다. 두산은 양재훈을 마운드에 올린 상황. 박승규가 좌월 솔로포를 터트려 4-0으로 거리를 벌렸다. 김지찬이 스트레이트 볼넷을 얻어 또 출루. 무사 1루 구자욱 타석 때 김지찬이 2루 도루에 실패했지만, 구자욱이 볼넷을 얻어 1사 1루가 됐다. 디아즈는 우중간 투런포를 터트려 6-0까지 달아났다.

8회말 두산이 뒤늦게 반격에 나섰다. 삼성 이호성이 마운드에 오른 가운데 선두타자 김인태가 우월 홈런을 터트려 6-1로 추격했다. 박계범의 대타 김민석이 스트레이트 볼넷을 얻어 무사 1루가 됐고, 삼성은 김태훈으로 마운드를 교체했다. 오명진과 정수빈이 연속 안타를 때려 무사 만루. 대타 강승호가 중견수 희생플라이를 쳐 6-2까지 좁혀졌다.


'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 8회말 삼성 이호성이 마운드를 내려가고 있다. 이호성을 교체하는 최일언 투수코치의 모습. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

'논란의 파울' 조성환 퇴장→디아즈 41호포 폭발, 삼성 4연승 질주…두…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 8회말 김인태가 솔로홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

