"ML 승격 이유 없어" 159㎞ 던지면 뭐하나…계획 이닝도 못채웠다→"…

[스포츠조선 이종서 기자] "그는 지금 잊혀진 존재가 되어 있다."
직구 최고 구속은 긍정적이었다. 98.8마일(약 159㎞)까지 나왔다. 재활 이후 최고 구속이다. 산케이스포츠에 따르면 사사키는 첫 등판에는 95.7마일(154㎞) 두번째 등판에서는 97.8마일(157.3㎞)을 기록했다.
다만, 내용이 좋지 않았다. 데이브 로버츠 감독은 26일 경기를 앞두고 "사사키는 4~5회 정도를 던질 예정"이라며 "27일 등판을 더해 적어도 한 번 더 마이너리그에서 던질 필요가 있다"고 설명했다.
그러면서도 '현재 다저스 선발 로테이션은 블레이크 스넬, 타일러 글래스노, 야마모토 요시나부, 오타니 쇼헤이, 클레이튼 커쇼, 에밋 시한 등 6명의 투수가 꽉 차있다. 사사키를 올리기 위해서는 누군가를 제외하거나 한 경기를 건너 뛰어야 한다'라며 '플레이오프 경쟁 상황에서 사사키를 승격시킬 충분한 이유를 찾기 어렵다. 다음 마이너리그 등판에서도 기대 이하의 투구가 나온다면 구단 지도부는 어려운 판단을 내려야 한다'고 짚었다.
매체는 이어 '다저스를 오래 취재한 한 기자는 사사키는 지금 잊혀진 존재가 되어 있다고 했다'며 씁쓸한 현실을 조명했다.
