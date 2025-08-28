스포츠조선

밀워키가 무슨 이유로? 페디, 두 번 보따리 싼 뒤 ML '최강 팀' 안착...부활에 성공할까?

기사입력 2025-08-28 07:50


밀워키가 무슨 이유로? 페디, 두 번 보따리 싼 뒤 ML '최강 팀' 안…
밀워키 브루어스가 28일(한국시각) 자유계약 신분인 에릭 페디와 1년 계약을 했다고 알렸다. 사진=밀워키 브루어스 구단 공식 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 커리어가 마감된 듯 보였던 에릭 페디가 최강 전력을 자랑하는 밀워키 브루어스와 계약했다.

밀워키는 28일(이하 한국시각) 구단 X 계정에 페디와 1년 계약을 했다는 사실을 그래픽으로 알리고 '환영해요, 에릭(Welcome, Erick!)'라는 문구를 띄웠다.

지난 25일 애틀랜타 브레이브스에서 방출된 뒤 3일 만에 메이저리그에 새 둥지를 튼 것이다. 밀워키는 전날까지 83승50패로 양 리그를 통틀어 승률 1위다.

밀워키는 아울러 이날 마무리 트레버 메길을 오른쪽 팔꿈치 부상으로 15일짜리 IL에 올렸다. 30세이브, 평균자책점 2.54를 기록 중인 메길이 남은 시즌 내 복귀가 불투명하다.

페디가 밀워키에서 어떤 보직을 맡을 지는 아직 알 수 없으나, 선발 또는 마무리와 같은 주요 포지션에 자리할 가능성은 낮아 보인다.

일단 페디는 이날 애리조나 다이아몬드백스와의 원정경기를 불펜에서 대기할 예정이다. 밀워키 선발은 킨 프리스터였지만, 휴식을 하루 더 갖기로 해 좌완 불펜 애런 애시비가 오프너로 나서고 페디가 롱릴리프로 뒤를 받칠 예정이다.


밀워키가 무슨 이유로? 페디, 두 번 보따리 싼 뒤 ML '최강 팀' 안…
에릭 페디는 애틀랜타 브레이브스에서 5경기 동안 평균자책점 8.10을 기록했다. Imagn Images연합뉴스
올시즌 세인트루이스 카디널스에서 개막 로테이션에 포함된 페디는 시즌 내내 들쭉날쭉한 피칭을 이어가 작년과 같은 에이스 레벨 기량을 보여주지 못했다. 결국 지난달 28일 지명할당 조치를(DFA) 거쳐 애틀랜타로 트레이드됐다. 그러나 애틀랜타에서도 5경기 동안 1승2패, 평균자책점 8.10으로 부진을 보여 한 달도 안 돼 다시 짐을 쌌다.

올시즌 성적은 25경기에서 125이닝, 4승12패, 평균자책점 5.76, 60볼넷, 76탈삼진, WHIP 1.57, 피안타율 0.279다. 이 정도면 빅리그 마운드에 붙어있기 어렵다.


그는 2023년 KBO리그에서 MVP에 오른 뒤 지난해 시카고 화이트삭스와 2년 1500만달러에 계약하며 빅리그에 재입성했다. 복귀 첫 시즌은 만족스러웠다. 메이저리그 최약체 화이트삭스에서 사실상 에이스 역할을 하던 그는 지난해 7월 말 삼각 트레이드를 통해 세인트루이스로 둥지를 옮겼다. 포스트시즌 싸움을 하던 세인트루이스가 페디를 원했다. 그러나 세인트루이스는 가을야구 문턱에서 주저앉았고, 페디는 31경기, 177⅓이닝, 3.30의 성적으로 시즌을 마감했다. 그리고 이후 하락의 길을 걷기 시작했다.

페디의 올해 연봉은 750만달러다. 이는 애틀랜타가 방출 즉시 고스란히 보전해줬다. 밀워키에서는 메이저리그 최저 연봉만 받는다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이시언 '나혼산' 하차, ♥결혼 때문 아니었다 "탑 연예인들 사이 초라해보여" (나래식)[종합]

2.

전소미, 24살에 키 4㎝나 자란 비결 "169㎝에서 173㎝로 단기간에 쑥"

3.

'아이유♥' 이종석, 예능 안 나가는데..절친 여배우 유튜브서 무장해제 "늘 고마워"

4.

유재석 딸, 父 닮아 남다른 감각 "'케데헌' 예고 보자마자 너무 보고 싶어해" ('유퀴즈')

5.

정주리, 子 수술 앞두고 비상…대책회의 소집 "잘 때 숨 못 쉬어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

2.

'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다'

3.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

4.

오타니-야마모토는 감히 상상도 못할 5일 로테이션, LAD는 커쇼 없었으면 어쩔 뻔?[스조산책 MLB]

5.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

스포츠 많이본뉴스
1.

'초대박' 60.4% 압도적 득표율! '손흥민 미친 프리킥' MLS 이주의 골 선정…커리어 최초→"세계적인 수준"

2.

'문' 잘 던지고, '문' 잘쳤다…'문'도 엄지 척! "축하하고 칭찬한다'

3.

'와' 전진수비였는데 펜스 앞에서 잡는다고? 끝내기 안타 도둑 등장 "패배 막았다"[인천 히어로]

4.

오타니-야마모토는 감히 상상도 못할 5일 로테이션, LAD는 커쇼 없었으면 어쩔 뻔?[스조산책 MLB]

5.

英 독점! "손흥민 매각 환상적인 거래"→떠나는 순간까지 토트넘에 수익…프랭크, SON만 한 대체자 아직 못 찾아

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.