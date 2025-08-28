오늘도 김현수가 사라졌다→5번 타자 오지환. 14이닝 1안타 'NC전 극…

스포츠조선

오늘도 김현수가 사라졌다→5번 타자 오지환. 14이닝 1안타 'NC전 극강' 송승기 오늘은[창원 현장]

기사입력 2025-08-28 16:49


9일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 김현수가 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.09/

15일 인천 SSG랜더스필드에서 LG-SSG전. 2회초 김현수가 타격하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.15/

12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 구본혁이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스 김현수가 이틀 연속 휴식한다.

LG는 28일 창원NC파크에서 열리는 NC 다이노스와의 원정경기에 신민재(지명타자)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-구본혁(2루수)-천성호(좌익수)-이주헌(포수)-박해민(중견수)로 선발 라인업을 구성했다.

26일 경기서 햄스트링 경련으로 인해 경기중 교체됐었던 김현수는 27일엔 선발에서 제외됐었다. 대타로는 나갈 수 있다고 했지만 점수차가 커지면서 완전 휴식을 했고 28일에도 휴식을 주면서 LG에서 확실한 부상 관리에 나섰다.

이날은 신민재가 지명타자로 들어가 체력 관리를 하고 구본혁이 2루수로 선발 출전한다. 구본혁은 26일엔 3루수, 27일엔 유격수로 나섰고, 이날은 2루수로 나서 3일 동안 각기 다른 포지션으로 선발 출전하게 됐다.


22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. NC 선발투수 신민혁이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.3/
LG 선발은 송승기다.

직전 등판인 22일 광주 KIA전서 5이닝 4안타 3볼넷 1실점하며 타선의 득점 지원속에 승리투수가 되며 데뷔 첫 10승 고지를 밟았다.

NC전에도 강하다. 2경기서 2승 무패 평균자책점 0.00이다. 12이닝을 던졌는데 단 1안타만 맞았고 14개의 삼진을 잡아내며 무실점 피칭을 했다.

4월 23일 잠실 경기서 6이닝 무안타 3볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐었고, 6월 3일 창원 경기서도 6이닝 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리를 챙겼다. 송승기에게 안타를 친 유일한 NC 타자는 천재환이었다.


NC 선발 신민혁도 LG전엔 잘 던졌다. 올시즌 5승3패 평균자책점 5.27을 기록 중인데 LG전엔 2경기서 1승무패 평균자책점 2.13을 기록했다.

4월 22일 잠실경기서 5⅔이닝 5안타(1홈런) 2볼넷 4탈삼진 3실점을 기록했었고, 6월 19일 잠실에선 7이닝 3안타 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐었다.

1승1패에서 킬러들의 대결이라 선취점이 중요할 것으로 보인다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

