김태형 감독도 뛰쳐나왔다! '쇄골 강타' 쓰러진 80억 포수 "아이싱 진…

김태형 감독도 뛰쳐나왔다! '쇄골 강타' 쓰러진 80억 포수 "아이싱 진행중…경과 지켜보고 병원행" [부산체크]

최종수정 2025-08-28 20:45

28일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 5회초 2사 안현민 타석. 유강남 포수가 파울타구에 맞아 쓰러져 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.28/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 파울 타구가 목 부위를 때렸다. 보호대로 가려지지 않은 목 안쪽을 강타당한 포수는 그자리에 고꾸라져 고통을 호소했다.

28일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기.

5회초 2사 주자 없는 상황. 타석에는 KT 안현민이 들어섰다.

볼카운트 0B2S에서 3구째, 롯데 선발 감보아의 156㎞ 직구를 안현민이 매섭게 휘둘렀다. 결과는 파울.

그런데 빗맞은 타구가 뒤에 있던 롯데 포수 유강남을 강타했다. 중계 화면에는 타구가 보호대로 가려지지 않은 목 안쪽 쇄골 근방에 꽂히는 모습이 생생하게 담겼다.


유강남은 그자리에 쓰러져 한동안 움직이지 못했다. 롯데 측 트레이너와 코치진이 그라운드로 나와 유강남의 상태를 살폈다.

김태형 감독도 깜짝 놀랐다. 홈플레이트 쪽으로 걸어나와 유강남의 곁에 서서 응급 처치가 이뤄지는 과정을 심각한 표정으로 지켜봤다.

잠시 후 유강남은 간신히 일어섰다. 롯데 구단은 백업 포수 손성빈과의 교체를 택했고, 유강남은 부축을 받으며 비틀비틀 걸어나갔다.


롯데 구단은 "유강남은 현재 공에 맞은 쇄골 부분에 아이싱을 받고 있다. 아이싱이 끝나고 경과를 지켜본 후 병원에 방문할 예정"이라고 전했다.


한편 이날 KT 포수 강현우 역시 타구에 맞아 교체됐다. 5회말 2사 후 롯데 박찬형의 타석 때, 볼카운트 0B2S에서 KT 헤이수스의 147㎞ 투심을 때린 파울 타구가 강현우의 왼쪽 무릎을 강타했다.

짧은 몸조리 후 그대로 경기에 임했지만, 잠시 후 강현우가 다시 통증을 호소함에 따라 결국 KT 벤치는 교체를 결정했다. 강현우는 앞서 왼쪽 발목에 투구를 직접 맞는 등 고통이 더해진 상황.

KT 역시 2번째 포수 조대현이 교체 투입됐다. KT 구단 역시 강현우에 대해 "왼쪽 무릎 통증으로 교체됐고, 아이싱을 받고 있다. 상태를 지켜볼 예정"이라고 전했다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

