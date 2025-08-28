선발 투수 모두 무너졌다→사4구 23개 남발…'최형우 최고령 20홈런' …

|
|
[인천=스포츠조선 이종서 기자] KIA 타이거즈가 2연승과 함께 위닝시리즈를 달성했다.
SSG는 박성한(유격수)-안상현(2루수)-최정(3루수)-기예르모 에레디아(좌익수)-류효승(지명타자)-오태곤(우익수)-김성욱(중견수)-고명준(1루수)-조형우(포수) 순으로 선발 라인업을 구성?다.
|
|
KIA가 2회초 빅이닝을 만들었다. 선두타자 김석환의 안타와 1사 후 김호령과 박찬호의 연속 볼넷으로 만루가 됐다. 위즈덤의 희생플라이에 이어 김선빈의 2타점 적시타가 나왔다. 최형우와 나성범의 연속 볼넷으로 만들어진 만루. 오선우 타석에서 유격수 방면 평범한 땅볼이 포구 실책이 되면서 6-2까지 점수가 벌어졌다.
SSG는 2회말 1사 후 박성한의 안타로 다시 한 번 기회를 만들어갔다. 안상현이 삼진으로 돌아섰지만, 최정의 안타로 1,3루. 그러나 에레디아가 삼진으로 물러났다.
|
3회말 SSG가 홈런 한 방으로 단숨에 간격을 좁혀나갔다. 1사 후 오태곤과 김성욱의 볼넷으로 1,2루를 만들었고, 고명준이 바뀐 투수 김건국의 커터를 받아쳐 좌측 담장을 넘겼다. 고명준은 2년 연속 두 자릿수 홈런을 기록했다.
한 점 차. KIA가 다시 한 번 집중력을 보여줬다. 5회초 선두타자 김태군의 볼넷과 김호령의 안타로 1,3루를 만들었고, 2사 후 김선빈의 적시타가 터지면서 7-5로 간격을 벌렸다.
8회초 KIA가 오선우의 홈런으로 한 점을 더했지만, 8회말 SSG도 조형우의 2루타와 박성한의 적시타로 2점 차 간격을 유지했다.
|
KIA는 이의리가 2⅓이닝 4실점으로 내려간 뒤 김건국(⅔이닝 1실점)-최지민(1이닝 무실점)-조상우(1이닝 무실점)-성영탁(2이닝 무실점)-전상현(1이닝 1실점)-정해영(1이닝 무실점)이 팀 승리를 지켰다.
SSG는 최민준(1⅔이닝 6실점 4자책)으로 흔들린 뒤 김택형(1⅓이닝 무실점)-한두솔(2이닝 1실점)-박기호(2⅔이닝 1실점)-전영준(1⅔이닝 2실점)이 마운드에 올라왔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com