KIA 저력 살아났다! 6연패→2연승 완벽 반등…'5위 2G 차' 붙었다 "다들 마지막까지 분발해주길"

기사입력 2025-08-28 23:15


28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. KIA가 SSG에 승리하며 위닝시리즈를 달성했다. 경기 종료 후 승리의 기쁨을 나누고 있는 KIA 선수들. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.28/

[스포츠조선 이종서 기자] 아직 5강 희망은 남아있다.

KIA는 28일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에서 10대6으로 승리했다. KIA는 2연승과 함께 주중 3연전 위닝시리즈를 달성했다. 시즌 전적은 56승4무59패. 순위는 8위에 머물렀지만, 5위 KT 위즈(60승4무59패)와 2경기 차를 기록했다.

선발 투수가 일찍 무너지면서 힘들게 풀어갔던 경기. 이날 KIA 선발투수 이의리는 KIA는 이의리가 2⅓이닝 4실점으로 무너졌다. 4사구가 7개나 나오면서 어렵게 경기를 풀어갈 수밖에 없었다.

불펜진이 버텨줬다. 김건국(⅔이닝 1실점)-최지민(1이닝 무실점)-조상우(1이닝 무실점)-성영탁(2이닝 무실점)-전상현(1이닝 1실점)-정해영(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켜냈다.

투수진이 힘을 내고 있는 가운데 타선이 활발하게 터졌다. 1회초 패트릭 위즈덤의 홈런으로 리드를 잡았고, 2회초에는 5점을 몰아치면서 빅이닝을 만들었다. 상대의 제구 난조를 침착하게 지켜보며 출루를 만들어냈고, 실책이 겹치는 행운도 있었다.


한 점 차로 추격을 당했지만, 2회초 2타점 적시타를 친 김선빈이 5회초에도 달아나는 적시타를 쳤다. 8회초 오선우의 홈런 9회초 최형우의 홈런이 터지면서 10대6 승리를 완성했다. 특히 최형우는 시즌 20번째 홈런을 치면서 최고령 20홈런 달성 (만 41세 8개월 12일, 종전 롯데 호세 만 41세 3개월 28일)에 성공했다.

경기를 마친 뒤 이범호 KIA 감독은 "어제 경기에 이어 오늘도 계투진이 상대 타선을 최소 실점으로 묶으면서 경기를 승리할 수 있었다. 필승조들이 다들 잘 해줬지만 특히 2이닝을 퍼펙트로 막아낸 성영탁을 칭찬해주고 싶다"고 말했다.

이 감독은 이어 "타선에서는 김선빈이 3안타 3타점으로 팀 공격을 잘 이끌어줬고, 위즈덤도 솔로홈런 포함 멀티타점으로 힘을 보탰다. 추가점이 필요한 상황에서 터진 오선우의 홈런과 최형우의 쐐기 투런 홈런이 승리를 결정지었다. 최형우의 최고령 20홈런 달성을 축하한다"고 말했다.

KIA는 29일부터 수원 KT위즈파크에서 3연전을 한다. 첫 날 선발 투수는 제임스 네일. 이 감독은 "다들 힘들겠지만 경기가 얼만 남지 않은 만큼 마지막까지 분발해주길 바란다. 선수들 모두 수고 많았다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

