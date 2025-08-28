KIA 저력 살아났다! 6연패→2연승 완벽 반등…'5위 2G 차' 붙었다…

|
[스포츠조선 이종서 기자] 아직 5강 희망은 남아있다.
불펜진이 버텨줬다. 김건국(⅔이닝 1실점)-최지민(1이닝 무실점)-조상우(1이닝 무실점)-성영탁(2이닝 무실점)-전상현(1이닝 1실점)-정해영(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켜냈다.
투수진이 힘을 내고 있는 가운데 타선이 활발하게 터졌다. 1회초 패트릭 위즈덤의 홈런으로 리드를 잡았고, 2회초에는 5점을 몰아치면서 빅이닝을 만들었다. 상대의 제구 난조를 침착하게 지켜보며 출루를 만들어냈고, 실책이 겹치는 행운도 있었다.
경기를 마친 뒤 이범호 KIA 감독은 "어제 경기에 이어 오늘도 계투진이 상대 타선을 최소 실점으로 묶으면서 경기를 승리할 수 있었다. 필승조들이 다들 잘 해줬지만 특히 2이닝을 퍼펙트로 막아낸 성영탁을 칭찬해주고 싶다"고 말했다.
이 감독은 이어 "타선에서는 김선빈이 3안타 3타점으로 팀 공격을 잘 이끌어줬고, 위즈덤도 솔로홈런 포함 멀티타점으로 힘을 보탰다. 추가점이 필요한 상황에서 터진 오선우의 홈런과 최형우의 쐐기 투런 홈런이 승리를 결정지었다. 최형우의 최고령 20홈런 달성을 축하한다"고 말했다.
KIA는 29일부터 수원 KT위즈파크에서 3연전을 한다. 첫 날 선발 투수는 제임스 네일. 이 감독은 "다들 힘들겠지만 경기가 얼만 남지 않은 만큼 마지막까지 분발해주길 바란다. 선수들 모두 수고 많았다"고 밝혔다.
인천=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com