"관심이 많으신데…" 7G 5개 미친 기세→21G 7개면 '10년 만에 기록' 터진다,당사자 반응은?

기사입력 2025-08-30 09:23


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 무사 1루. 디아즈가 투런포를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 무사 1루. 디아즈가 투런포를 친 후 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "지금 홈런 신기록에 많은 관심을 가져주시는데…."

르윈 디아즈(삼성 라이온즈)는 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정 경기에서 3회초 홈런을 날렸다.

3-3으로 맞선 3회초 선두타자 구자욱이 안타를 치고 나갔고, 곧바로 디아즈의 홈런이 나왔다.

황준서의 초구 직구가 스트라이크존 가운데보다 살짝 높게 들어오자 곧바로 방망이가 반응했다. 디아즈는 이를 놓치지 않고 받아치면서 8m 높이의 몬스터월을 넘겼다.

이 홈런으로 디아즈는 시즌 43호 홈런을 기록했다.

최근 홈런페이스가 가파르다. 디아즈는 지난 22일 홈런을 친 뒤 24일부터 27일까지 3경기 연속 홈런을 날렸다. 28일 다시 홈런이 나오지 않은 가운데 29일 아치를 그리면서 7경기에 5개의 홈런을 날리는 괴력을 뽐냈다. 8월에만 기록한 홈런이 10개나 된다.

21경기가 남은 삼성. 디아즈는 6개를 넘기면 야마이코 나바로(당시 삼성)가 기록한 48개를 넘어 KBO리그 역대 외국인타자 홈런 신기록을 세우게 된다.

7개를 넘긴다면 50홈런 고지를 밟게 된다. KBO리그에서 마지막 50홈런 타자는 2015년 박병호(당시 넥센, 현 삼성)다. 10년 만에 50홈런 타자가 탄생하게 된다.


디아즈의 홈런으로 5-3으로 앞서나간 삼성은 불펜진의 활약을 앞세워 그대로 승리를 잡았다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 무사 1루. 디아즈가 투런포를 친 후 홈인하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
경기를 마친 뒤 디아즈는 "늘 그렇지만 팀이 이기면 기분 좋은 건 너무 당연하다. 전 선수단이 한마음으로 이기려고 마음 먹고 게임을 치른 좋은 경기였던 것 같다"고 소감을 전했다.

홈런 기록 이야기에 디아즈는 "많은 분들이 지금 홈런 신기록에 많은 관심 보내주고 계신데, 지금 상황에선 그런 개인기록에는 특별히 신경 쓰지 않고 있다"라며 "하루하루 게임에서 우리 팀이 이기는 것에만 온 정신을 집중하고 있고, 실제로 그게 전부다"라고 했다.

삼성은 시즌 전적 61승2무60패를 기록하며 KT 위즈(60승4무60패)를 제치고 5위로 올라왔다. 디아즈는 "팀이 8위에 머물고 있을 때 많은 분들이 올 시즌 좀 힘들 수도 있겠구나라고 생각도 하셨을텐데, 지금 이렇게 매일같이 순위가 올라가고 있다"라며 "선수로서 일단 홈런이 더 나오지 않아도 된다는 얘기는 아니지만, 내 홈런보다는 하루하루 남은 경기 이기고 또 이겨서 팀이 포스트시즌 진출하는 것이 가장 중요하다. 개인적으로 건강하게 시즌 마칠 수 있고, 특히 그라운드에서는 강한 모습으로 남은 시즌 잘 마무리하고 싶다"고 책임감을 보였다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 5대3으로 승리한 삼성 박진만 감독이 디아즈와 하이파이브하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
디아즈는 "항상 야구장 찾아와 주시고 응원해 주신 팬분들 정말 진심으로 감사드린다. 팬 여러분들이 있기에 우리가 여기에서 야구를 할 수 있다고 늘 생각한다. 팬분들은 라이온즈가 뛰는 순간순간을 계속 즐기셨으면 좋겠다"고 강조했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

