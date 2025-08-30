스포츠조선

5연승 종료→하필이면 7이닝 1실점 투수 만난다…"투수 공략 중요" 손아섭-이도윤 테이블세터 출격

기사입력 2025-08-30 15:51


5연승 종료→하필이면 7이닝 1실점 투수 만난다…"투수 공략 중요" 손아…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 손아섭이 타격 훈련을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

5연승 종료→하필이면 7이닝 1실점 투수 만난다…"투수 공략 중요" 손아…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 강민호와 손아섭이 눈을 마주치고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스가 선발 라인업에 변화를 줬다.

한화는 30일 대전 한화생명볼파크에서 삼성 라이온즈와 경기를 치른다.

최근 5연승을 달렸던 한화는 29일 대전 삼성전에서 2대5로 패배했다. 분위기를 끌고 올 수 있는 찬스가 있었지만, 좀처럼 타격이 터지지 않았다.

곳곳에 부상자가 나온 것도 뼈아팠다. 채은성이 발가락 통증으로 25일 부상자명단에 올랐고, 수비를 하다가 어깨를 다친 루이스 리베라토도 28일 자로 부상자 명단에 이름을 올렸다.


5연승 종료→하필이면 7이닝 1실점 투수 만난다…"투수 공략 중요" 손아…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 부상으로 빠진 리베라토가 더그아웃에서 경기를 지켜보고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/
삼성 선발 투수 좌완 이승현을 3이닝 3실점으로 끌어내리는데 성공했지만, 양창섭(2이닝 무실점)-우완 이승현(1이닝 무실점)-김태훈(1이닝 무실점)-김재윤(1이닝 무실점)을 공략하지 못했다.

한화 역시 선발 황준서가 2이닝 5실점으로 흔들리면서 일찍 마운드를 내려갔다. 뒤이어 김종수(1이닝 무실점)-조동욱(2이닝 무실점)-윤산흠(2이닝 무실점)-김범수(1이닝 무실점)-박상원(⅔이닝 무실점)-이태양(⅓이닝 무실점)이 차례로 등판해 좋은 모습을 보여줬지만, 추가 점수를 내지 못했다.

김경문 한화 감독은 "보통 선발이 빨리 내려가고 불펜이 이어 나올 슌 점수를 안 주면 타격이 웬만큼 되면 역전할 찬스가 오는데 상대투수가 좋은 건지 (찬스가) 안 오더라"고 아쉬워했다.

한화는 30일 선발 투수로 라이언 와이스를 예고했다. 올 시즌 25경기에서 14승3패 평균자책점 2.95를 기록하며 코디 폰세와 함께 확실한 원투펀치로 활약하고 있다.


5연승 종료→하필이면 7이닝 1실점 투수 만난다…"투수 공략 중요" 손아…
29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 한화 김경문 감독이 그라운드를 응시하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.29/

김 감독은 "오늘도 와이스다. 우리가 후라도 볼을 지난 번 대구에서 잘 못쳤다. 오늘 얼마나 상대 투수 공을 공략하는지가 중요한 포인트인거 같다"라며 "라인업에 변화를 줬다"고 말했다. 후라도는 지난 6월25일 한화전에서 7이닝 4안타(1홈런) 무4사구 6탈삼진 1실점으로 호투를 했다.

손아섭과 이도윤이 테이블세터를 이뤘고, 김인환이 1루수로 나선다. 한화는 손아섭(지명타자)-이도윤(2루수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-이진영(우익수)-김인환(1루수)-최재훈(포수)-심우준(유격수)-이원석(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

한편, 전날 강민호의 타구에 손바닥 부분을 맞은 박상원은 큰 이상없이 경기를 준비할 예정. 김 감독은 "손가락이나 이런 부분을 맞았으면 다쳤을텐데 손바닥이라서 괜찮다"고 했다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"100억 소송"..한국 온 송하윤 학폭 폭로자 "강제전학 인정해 놓고"

2.

'축구 구단주' 임영웅 "축구팀 영입 조건은 실력보다 인성, 회식으로 검증"

3.

황보, 이스라엘 국경서 알몸 조사 받고 치욕 "내가 킬러처럼 생겼나"

4.

심형탁, 子 하루에 도라에몽 조기교육 "첫 마스크팩까지"

5.

유재석, 가요제 참가자들 야망에 “팔자 고치려는 사람 있어” (놀뭐)

스포츠 많이본뉴스
1.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

2.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

3.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

4.

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔다" 공개 선언…'흥분' LA가 들썩들썩 '만원 관중'→MLS가 난리

5.

HERE WE GO 폭로! 황희찬 울고, 오현규 웃었다…헹크 간판 스트라이커, 울버햄튼으로 이적

스포츠 많이본뉴스
1.

잘가 안토니! '충격적인 폭탄 취급' 탈맨유 임박→행복축구 할거야…"레알 베티스서 아모림에게 증명"

2.

'23구中 볼이 14개' 고우석 3볼넷 2실점, 회복되지 않는 컨디션...이대로 마이너에서 미국 생활 종료?

3.

'한국선수들 우승좀 합시다' 외국인 독식분위기 PBA-LPBA 4차투어 ‘SY 베리테옴므 챔피언십’ 31일 개막

4.

21세기 리그 우승 없는 '톱5' 굴욕! 손흥민, 홈 데뷔 "우승하러 왔다" 공개 선언…'흥분' LA가 들썩들썩 '만원 관중'→MLS가 난리

5.

HERE WE GO 폭로! 황희찬 울고, 오현규 웃었다…헹크 간판 스트라이커, 울버햄튼으로 이적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.