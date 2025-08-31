스포츠조선

'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽, 실화냐. 4전승-ERA 0.36. 최고의 선수 교체 인정[SC 포커스]

기사입력 2025-08-31 03:40


'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오며 오스틴과 대화를 나누는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

[스포츠조선 권인하 기자]'승리를 부르는 남자'다. 갈수록 믿음직하다.

LG 트윈스의 외국인 투수 앤더스 톨허스트가 또 팀을 승리로 이끌었다. 4번의 등판에서 모두 승리투수가 됐다. 한국에 오자마자 4연승. 진짜 '우승 청부사'라는 말이 딱 들어맞는 수식어가 됐다.

그냥 승운이 좋은게 아니다. 어마어마하게 잘던진다. 4경기서 실점이 단 2점뿐 그나마 자책점이 1점 뿐이라 평균자책점은 0.36에 불과하다.

데뷔전이었던 12일 수원 KT위즈전서 7이닝 2안타 무실점으로 첫 승을 올린 톨허스트는 19일 잠실 롯데 자이언츠전에선 6이닝 5안타 무실점으로 2경기 연속 무실점 퀄리티스타트와 함께 2연승을 달렸다. 24일 광주 KIA 타이거즈전에서 나흘 휴식후 등판의 피로감이 있었는지 첫 실점을 했다. 5이닝 동안 6안타(1홈런) 1실점을 기록. 그래도 6회초 팀이 2점을 뽑아 역전하며 2대1의 승리와 함께 톨허스트가 또 승리투수가 됐다. 30일 잠실 키움 히어로즈전에서 다시 7이닝 3안타 1실점(비자책)으로 승리투수가 되며 전승을 이어나가고 있다.

여기서 눈여겨봐야할 점은 득점권에서 아직 안타를 맞지 않았다는 점. 피안타율이 1할8푼2리(88타수 16안타)로 매우 좋은데 득점권에선 20타수 무안타다. 3개의 볼넷과 1개의 몸에 맞는 볼을 내줬을 뿐이다. 10개의 삼진을 잡았고, 2개의 병살타도 이끌어 냈다.


'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 6회 투구를 마치고 마운드를 내려오며 미소짓는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

'위기에서 더 잘던진다' 피안타율 0.186인데,득점권은 0.000 철벽…
30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/
30일 키움전에서도 위기가 많았는데 단 1실점(비자책)으로 팀 승리를 이끌었다. 2-0으로 앞선 2회초 안타와 볼넷으로 1사 1,2루의 위기 김태진을 좌익수 플라이로 잡은 뒤 여동욱과의 승부 때 2구째 커브가 원바운드로 박동원을 맞고 옆으로 흘렀을 때 2루주자 주성원이 3루로 뛰었고 박동원의 빠른 송구로 태그 아웃.

3회초에도 선두 여동욱이 좌익선상 2루타로 무사 2루의 찬스를 내줬지만 톨허스트는 오선진을 153㎞의 직구로 루킹 삼진, 박주홍도 154㎞ 직구로 루킹 삼진을 연달아 잡아낸 뒤 송성문을 포크볼로 2루수앞 땅볼로 처리하며 무실점으로 막아냈다.

5회초엔 안타와 볼넷으로 2사 1,2루의 위기가 다시 찾아왔지만 박구홍을 포크볼로 헛스윙 삼진으로 처리.


7회초가 최대 위기였다. 1사 1루서 김태진을 1루수앞 땅볼로 유도했는데 1루수가 2루로 던진게 악송구가 되며 1,3루의 위기가 됐다. 게다가 여동욱에게 볼넷을 내줘 1사 만루. 대타 어준서를 2루수앞 땅볼로 잡아낸 뒤 1루루자 여동욱도 협살로 처리해 그사이 3루주자가 홈을 밟았지만 추가 실점없이 이닝을 마쳤다.

득점권에서 7번의 승부에서 6타수 무안타 1볼넷 3탈삼진을 기록하며 또한번 위기에서 강한 사나이임을 확인시켰다.

톨허스트의 뛰어난 위기 관리 능력 덕분에 6-1의 리드를 한 덕분에 LG는 8회 3점, 9회 1점을 내주고도 6대5의 1점차 승리를 거둘 수 있었다. 이날 2위 한화 이글스가 삼성 라이온즈에 패하며 1,2위 격차가 5.5게임차로 다시 늘어났으니 톨허스트가 '효자'가 아닐 수 없다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com





:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

2.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

3.

전현무x박나래, '나혼산' 의리 대단하네..옥자연 연극 관람 "연기 美쳤다"

4.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

5.

심형탁♥사야, 子 하루+반려견 김밥 투샷에 심쿵 "함께 아빠 쳐다봄"

스포츠 많이본뉴스
1.

득점권에서 삼진→삼진→삼진, 이정후 5G 연속안타에 홈 두번 밟았지만 아쉬운 스탯 관리...SF 15-8 BAL

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

4.

드디어 '홍창기가 돌아왔다' 매일매일 잠실구장 출근 '어제는 그라운드 질주-오늘은 힘찬 타격'[잠실현장]

5.

아놀드, 레알 주전 자리 박탈!→리버풀 복귀…'미친 긴장감' 조롱과 야유에 맞선다

스포츠 많이본뉴스
1.

득점권에서 삼진→삼진→삼진, 이정후 5G 연속안타에 홈 두번 밟았지만 아쉬운 스탯 관리...SF 15-8 BAL

2.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

3.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

4.

드디어 '홍창기가 돌아왔다' 매일매일 잠실구장 출근 '어제는 그라운드 질주-오늘은 힘찬 타격'[잠실현장]

5.

아놀드, 레알 주전 자리 박탈!→리버풀 복귀…'미친 긴장감' 조롱과 야유에 맞선다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.