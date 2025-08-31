[2025 KBO리그 기록실] NC vs SSG (8월 29일)

신대일 기자
기사입력 2025-08-31 14:30
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
한지우, 눈물의 돌돌싱 고백..이혼 사유 공개 "거짓말하는 거 같아 마음 불편" ('돌싱글즈7')
이국주, 日스시집서 무시당해.."일본어 안 되면 막 대하는 곳 있어"
이국주, 일본서 무시당하고 불쾌감 폭발 “식당 사장이 막 대해”
박영규, 세상 떠난 子 위해 300평 수목장 택한 이유 "좁은 단칸방서 키워서 미안" ('살림남')
'9살 연하와 재혼' 은지원 "아직 프러포즈 안해"…지상렬 "가상 결혼 아냐?"(살림남)[SC리뷰]
중국서 연봉 240억 벌던 '세상에서 가장 잘생긴 선수'의 몰락, 호화 라이프와 투자 실패로 파산(中매체)
"이런 팀은 처음" 케인 진짜 폭발하겠네...세계 최강 뮌헨이 어쩌다 이렇게 됐나, 최악의 이적시장
LG는 12경기만에 5.5G차 뒤집었는데... 21G 남은 한화에게도 9월의 기적이 일어날까[SC 포커스]
'삼성 비상' 박승규, 사구로 엄지 분쇄골절 소견…"추가 진료 후 수술 결정"
110억 전액 보장 → 커리어 최악의 슬럼프, 그런데 또 KBO 최초 기록 보인다