스포츠조선

KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 잃은 KT, 마법 같은 끝내기에 울다 웃었다 [수원리뷰]

최종수정 2025-08-31 22:02

KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회말 KT 김상수가 역전 끝내기안타를 날렸다. 환호하는 KT 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/

KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 9회말 KT 김상수가 역전 끝내기안타를 날렸다. 환호하는 KT 선수들. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/

KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 7회 마운드 오른 KIA 정해영이 무실점 투구 후 마운드를 내려오고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.27/

[스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈에게 '약속의 8회'가 찾아왔다. 하지만 승리의 여신은 마지막 순간 KT 위즈에게 웃어보였다.

KT 위즈는 31일 수원 KT 위즈파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 주말시리즈 3차전에서 9회말 터진 김상수의 끝내기 안타로 7대6, 대역전극을 완성하며 시리즈 위닝까지 거머쥐었다.

이날 승리로 KT는 전날에 이어 2연승, 올시즌 62승째(4무60패)를 기록했다. SSG 랜더스-롯데 자이언츠-삼성 라이온즈와 함께 같은날 동반 승리를 완성하며 여전히 이들 3팀에 1경기차 뒤진 6위를 유지, 오리무중 3위 싸움에 한층 더 치열함을 더했다.

반면 KIA는 8회초 김규성의 기적 같은 역전 그라운드 홈런으로 뒤집기에 성공했지만, 9회말 마무리 정해영이 무너지며 그보다 더 드라마틱한 패배의 장본인으로 추락했다. 이날 NC 다이노스와 함께 나란히 패하며 61패째(57승4무)를 기록, 3위를 다투는 4팀과도 한걸음 멀어졌다.


KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 5회말 강판 당하는 KIA 선발 양현종. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/
이날 선발은 KIA 양현종과 KT 오원석의 맞대결. 오원석은 5이닝 3실점으로 역투한 반면, 양현종은 5회를 채우지 못하고 4⅓이닝만에 4실점한 뒤 교체됐다. 하지만 KT가 8회초 역전을 허용하면서 오원석도 승리투수가 되진 못했다.

선취점은 1회초 KIA의 차지였다.1사 후 2루타로 출루한 김호령을 최형우가 1타점 2루타로 불러들였다.

하지만 양현종이 흔들리며 KT가 곧바로 3점을 따냈다. 선두타자 허경민의 안타를 시작으로 스티븐슨의 볼넷, 안현민의 1타점 적시타로 싱겁게 동점이 됐다. 황재균의 적시타-장성우의 희생플라이가 이어지며 순식간에 1-3.


KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회 2사 2루. KIA 김규성이 인사이드 파크 홈런을 날렸다. 힘차게 질주하는 김규성. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/
KT는 2회말에도 1사 후 안치영-장준원의 연속 안타에 이어 허경민의 희생플라이로 1점을 추가했다.


하지만 KIA의 반격도 만만찮았다. 3회초 1사 후 박찬호-김호령의 연속 안타에 이은 김선빈의 적시타로 1점을 만회했다. 4회초에는 올해의 히트상품 오선우가 솔로포를 쏘아올리며 현장을 달궜다.

KIA는 8회초 3점을 따내며 기어코 승부를 뒤집었다.

선두타자 최형우가 몸에 맞는 볼로 출루했고, 대타 나성범의 2루타가 터졌다. 김석환의 희생플라이로 4-4 동점.


KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
31일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회 2사 2루. KIA 김규성이 인사이드 파크 홈런을 날렸다. 김규성 타구를 잡다 부상을 당한 후 교체되고 있는 KT 안현민. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.31/
그리고 김규성이 우측 펜스를 직격하는 큼지막한 안타를 쳤고, 이때 KT 우익수 안현민이 펜스에 부딪힌 뒤 착지 과정에서 발목 부상을 당해 공을 따라가지 못한 사이 홈까지 밟아 그라운드 홈런을 완성했다. 6-4 역전.

하지만 드라마는 여기서 끝이 아니었다. KIA 마무리 정해영을 상대로 9회말 공격에 돌입한 KT는 2사 1루에서 황재균의 볼넷, 장성우의 적시타로 5-6 1점차까지 따라붙었다.

이어 김상수가 우중간에 떨어지는 끝내기 2루타로 기적 같은 재역전승의 마지막을 장식했다.


KIA 약속의 8회 → 정해영 또 무너졌다! 그라운드 홈런 맞고 안현민 …
27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 7회 마운드 오른 KIA 정해영이 무실점 투구 후 마운드를 내려오고 있다. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.27/

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

"지민-송다은 교제 안해"…BTS, 첫 열애-결별 인정 이유[SC이슈]

4.

[공식] BTS 지민 측 "송다은과 수년전 호감 있었지만, 현재 교제하는 사이 아냐"(전문)

5.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.