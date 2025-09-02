애틀랜타를 괴롭힌 '충격적인 스탯', 그래서 김하성 잡았다...ATL 감…

|
[스포츠조선 노재형 기자]애틀랜타 브레이브스가 2일(이하 한국시각) 김하성을 영입한 것은 공격력 강화를 위해서다.
이를 해결하기 위한 방법은 두 가지다. 오프시즌 들어가서 FA 시장을 공략하거나, 트레이드를 하는 것이다.
그러나 올해 말 FA 시장에 나올 유격수 중 애틀랜타가 탐낼 만한 자원은 없다. 최대어인 보 비슌은 예상 몸값이 최소 1억5000만달러다. 애틀랜타가 감당할 수 있는 가격이 아니다. 보스턴 레드삭스 트레버 스토리 혹은 디트로이트 타이거스 하비에르 바에즈를 영입하는 방법이 있겠으나, 해당 구단들이 트레이드에 응할 가능성은 크지 않다.
게다가 김하성은 아프지 않다면 애틀랜타의 유격수 공백을 충분히 메울 수 있다는 기대감이 존재한다.
애틀랜타는 이미 김하성에 눈독을 들였던 팀이다. 2023년 시즌을 마치고 김하성의 트레이드설이 나돌 때 애틀랜타가 유력 구단으로 떠올랐다.
김하성은 2023년 152경기에서 타율 0.260(538타수 140안타), 17홈런, 60타점, 84득점, 38도루, OPS 0.749를 마크했고, 유틸리티 골드글러브를 수상하며 공수주에서 커리어하이를 찍었다.
작년 부진을 겪다 8월 콜로라도 로키스전에서 어깨를 다치자 애틀랜타도 큰 돈을 들이면서까지 FA 김하성을 데려올 생각은 하지 않았다. 그러나 이제는 유격수 상황이 심각해졌고, 김하성이 건강을 회복했다. 내년 시즌을 미리 준비해야 한다. 결국 오랫동안 지켜봐 온 김하성의 손을 잡게 됐다.
브라이언 스닛커 애틀랜타 감독은 이날 시카고 컵스전을 마친 뒤 "오래 전부터 김하성을 좋아했다. 이곳에 오게 돼 너무 기쁘다. 그가 이곳에 와서 뛰기를 갈망하고 있다는 걸 안다"며 "기본적으로 김하성은 유격수를 볼 것이다. 아주 훌륭한 선수다. 그가 이곳에서 어떤 역할을 하게 될지 기대된다"고 밝혔다.
한편, 탬파베이가 김하성을 포기한 것은 내년 1600만달러에 이르는 비싼 몸값과 잦은 부상, 그리고 유망주 발굴 전략에 따른 것이다.
에릭 니앤더 탬파베이 사장은 이날 시애틀 매리너스전을 앞두고 김하성을 웨이버 공시로 내보냈다는 내용을 발표하면서 "우리의 현재 순위를 보며 카슨 윌리엄스에게 마지막 한 달 동안 뭔가 좀더 배울 기회를 줘야 한다고 판단했다"며 "김하성이 다른 곳에서 주전으로 뛸 기회를 주면서 카슨 문제가 해결됐다. 김하성에게도 좋은 일이 될 것"이라고 밝혔다.
이어 니엔더 사장은 "만약 우리가 승률 5할에서 10경기 이상이라면 김하성을 포기하지 않았을 것이다. 아예 생각조차 하지 않았을 것"이라며 "오히려 승률 5할에서 2게임이 부족하다. 그런 상황에서 조치를 취해야 했다. 이번 조치 뿐만 아니라 최근 선수들에게 부여한 기회에도 영향을 미쳤다"고 설명했다.
윌리엄스는 "당장은 배우는 과정이다. 이번 달 열심히 해서 팀이 가능한 많이 이기는데 도움을 줄 것이고 부족한 부분이 향상될 수 있도록 하겠다"고 주전으로 발탁된 소감을 나타냈다.
케빈 캐시 탬파베이 감독은 "카슨에게 좋은 기회다. 그를 마이너리그에서 불러 올릴 당시 이런 조치가 내려질 것이라고 예상하지는 못했다"며 "김하성은 좋은 선수지만, 올해 부상 때문에 어려운 시즌을 보내고 있다. 그러나 필드에 나가면 모든 걸 다 했다. 그는 지금 건강하다. 그건 아주 좋은 점"이라고 했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com