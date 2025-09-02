스포츠조선

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

기사입력 2025-09-02 19:02


KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체
28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 KIA의 경기. 1회초 선제 솔로홈런 날린 KIA 위즈덤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com

/2025.08.28/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] KIA 타이거즈 외국인타자 위즈덤이 한 타석 치고 교체됐다.

위즈덤은 2일 대전 한화전 5번타자 겸 1루수로 선발 출전했다. 위즈덤은 2회말 수비에 들어가며 정해원과 교체됐다.

위즈덤은 2회초 타석에서 한화 선발 류현진을 상대했다. 좌익수 뜬공 아웃됐다. KIA 관계자에 따르면 위즈덤은 스윙 후 허리에 이상을 느꼈다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



