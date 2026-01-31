'신보람♥과 열애' 지상렬, 재산 밝혔다 "땅·건물 없어, 인천에 자가 한 채뿐"
[스포츠조선 이게은기자] 공개 열애 중인 개그맨 지상렬이 자산에 대해 밝혔다.
28일 '예능한바퀴' 채널에는 '나이에 비해 자산이 부족... 눈으로 말하는 지상렬ㅋㅋ'이라는 영상이 공개됐다.
지상렬은 결혼정보 회사 콘셉트로 진행된 이 콘텐츠에서 외모 점수 2점, 집안 점수 3점, 학력 점수 1점을 받았다.
그런 가운데 지상렬은 전문가가 모아둔 자산에 대해 묻자 "저는 땅이나 건물이 없다. 사 놓은 게 없고 딸랑 집 한 채 있다. 서울이 아닌 인천 송도 신도시에 있다"라고 밝혔고 전문가는 "나이에 비해 자산이 조금 부족하다"라며 돌직구를 날렸다. 연봉에 대해서는 "저는 프리랜서라 연봉은 그때그때 다르다"라고 말했다.
한편 지상렬은 16세 연하 쇼호스트 신보람과 공개 열애 중이다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.