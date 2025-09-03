스포츠조선

오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점...이 모두 허사가 된 뼈아픈 패배

기사입력 2025-09-03 13:12


오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점..…
LA 다저스 김혜성이 3일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전에서 9회 대주자로 출전한 뒤 오타니 쇼헤이의 중월 2루타로 홈을 밟고 들어와 동료들과 하이파이브를 하고 있다. AFP연합뉴스

오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점..…
2회말 수비 때 더그아웃에서 그라운드를 바라보고 있는 오타니 쇼헤이. AFP연합뉴스

오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점..…
LA 다저스 오타니 쇼헤이가 3일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전에서 3회초 우월 솔포를 터뜨리고 들어와 무키 베츠의 환영을 받고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 이적 후 2년 만에 100홈런 고지를 밟았다. 부상자 명단(IL)서 풀린 김혜성은 대주자로 출전해 득점을 올렸다.

오타니는 3일(이하 한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠와의 원정 3연전 첫 경기에 리드오프 지명타자로 출전해 홈런을 포함, 5타수 3안타 2타점 1득점의 맹타를 휘둘렀다.

그러나 다저스는 7대9로 패했다. 오타니는 타율 0.279(523타수 146안타), 46홈런, 87타점, 125득점, OPS 0.998을 마크했다. 득점과 루타(319)는 양 리그 통합 1위이고, NL에서 장타율, OPS 1위, 홈런 2위를 지켰다.

오타니는 두 번째 타석에서 홈런을 터뜨렸다.

1-4로 뒤진 3회초 1사후 주자 없는 상황. 오타니는 피츠버그 우완 선발 버바 챈들러를 볼카운트 3B1S로 몰고간 뒤 5구째 몸쪽 낮은 스트라이크존을 날아드는 99.2마일 강속구를 그대로 잡아당겨 우측 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 23도, 120마일(193.1㎞)의 속도로 날아간 공은 우측 파울폴 안쪽 관중석 비거리 373피트 지점에 꽂혔다.

오타니가 홈런을 친 것은 지난달 25일 샌디에이고 파드리스전서 9회초에 터뜨린 우중월 솔로포 이후 9일 만이다. 이로써 NL 홈런 1위 필라델피아 필리스 카일 슈와버(49개)를 3개차로 따라붙었다. 필라델피아는 이날 휴식일이었다.

시즌 46호 아치이자 지난해 10년 7억달러에 FA 계약을 맺고 다저스 유니폼을 입은 뒤 터뜨린 100번째 홈런. 오타니는 지난해 54홈런을 쳐 이 부문 NL 타이틀을 차지했고, 올해 46개를 보태 마침내 다저스 소속으로 통산 100홈런 고지를 밟았다. 2018년 LA 에인절스에서 메이저리그에 데뷔한 이래 통산 271홈런.


오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점..…
오타니가 3회 홈런을 치고 들어와 테오스카 에르난데스와 주먹을 맞대고 있다. AFP연합뉴스
MLB.com에 따르면 오타니는 이적 후 첫 두 시즌 동안 최다 홈런 순위에서 베이브 루스(1920~1921년, 뉴욕 양키스), 알렉스 로드리게스(2001~2002년, 텍사스 레인저스)에 이어 로저 매리스(1960~1961년, 양키스)와 함께 공동 3위에 랭크됐다.


오타니는 이 기록을 출전 경기수 기준으로 294경기 만에 달성해 마크 맥과이어(230경기, 1999년 세인트루이스 카디널스), 루스(250경기)에 이어 세 번째로 빠른 기간에 달성했다.

그런데 이 홈런의 타구속도는 오타니의 메이저리그 커리어에서 가장 빠른 기록이다. 종전 기록인 지난해 4월 28일 토론토 블루제이스전에서 2회초에 날린 우전안타의 119.2마일을 넘어서며 생애 첫 120마일대 강한 타구를 때린 것이다. 홈런 중에서는 작년 4월 24일 워싱턴 내셔널스전서 9회초에 터뜨린 우월 솔로포(118.7마일)를 1.3마일 넘어섰다.

또한 올시즌 전체 타자들을 통틀어서는 피츠버그 오닐 크루즈(122.9마일)과 토론토 블라디미르 게레로 주니어(120.4마일)에 이어 3번째로 빠른 타구를 날렸다.

아울러 타구 속도를 측정하기 시작한 2015년 이후 다저스 선수들이 날린 타구 중 가장 빠른 기록이기도 하다.


오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점..…
오타니가 7회초 좌측으로 2루타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스
오타니의 방망이는 4-7로 뒤진 7회초 타석에서도 폭발했다. 선두 미구엘 로하스가 좌전안타로 출루해 무사 1루. 이어 오타니는 좌중간으로 라인드라이브 2루타를 날려 기회를 무사 2,3루로 연결했다.

우완 아이작 매트슨을 상대로 볼카운트 1B2S에서 4구째 96.8마일짜리 바깥쪽 직구를 그대로 밀어쳐 100.9마일의 속도로 좌측으로 날아가는 타구를 날린 뒤 2루에 슬라이딩해 세이프됐다. 다저스는 이어 무키 베츠의 유격수 땅볼, 윌 스미스의 적시타로 2점을 보태 6-7로 따라붙었다.

오타니는 6-9로 뒤진 9회에도 2루타를 터뜨리며 타점을 올렸다. 선두 로하스가 볼넷으로 출루한 뒤 김혜성이 대주자로 투입된 가운데 오타니는 피츠버그 우완 데니스 산타나의 3구째 94.9마일 몸쪽 직구를 받아쳐 중견수 키를 넘어 펜스에 떨어지는 2루타로 1루 대주자 김혜성을 홈으로 불러들였다.

김혜성이 오타니의 적시타로 홈을 밟는 득점 공식이 재가동된 것이다.

그러나 다저스는 계속된 무사 2루에서 베츠, 프레디 프리먼, 스미스가 모두 외야 플라이로 물러나 더 따라가지 못하고 2점차로 무릎을 꿇었다. 중요한 시기에 약체 피츠버그에 덜미를 잡힌 다저스는 78승60패로 NL 서부지구 1위를 지켰지만, 디비전시리즈에 직행할 수 있는 NL 2위 필라델피아 필리스(80승58패)와 격차를 좁히는데 실패했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'1조 재산 아내♥' 박찬호, 자식농사도 대박났다 "19살 딸 대학 입학 축하해"

2.

김승우, '한끼합쇼' 촬영 폐기 요청 전말 "당시 음주 상태, 제작진에 양해 구해" [공식]

3.

'송범근과 결별' 이미주, 공명에 핑크빛 고백 "내가 좋아하는 상" ('석삼플레이')

4.

한다감, 암 위험 신호 받았다 "암 유전자 가장 많이 발견" ('스타건강랭킹')

5.

차은우, 칼각 경례→우렁찬 목소리...훈련병 대표로 신고식 지휘

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]김하성 ATL 이적 첫 안타 작렬! 164.2㎞ 총알 우전안타, 컨디션 회복 과시...6번 유격수 선발출전

2.

눈 깜짝할 새 넘어갔다! 오타니, 생애 가장 빠른 193.1㎞ 홈런 폭발, LAD 소속 100호 아치 장식

3.

"웃음을 잃었다" 저기, 초보 감독님 아닌가요...NC는 충분히 잘 하고 있는 것 같은데

4.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

5.

英과 美의 극심한 비판 온도차. 美 LA 타임스 "SON의 존경스러운 플레이. 팀 동료 지원이 부족해!"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]김하성 ATL 이적 첫 안타 작렬! 164.2㎞ 총알 우전안타, 컨디션 회복 과시...6번 유격수 선발출전

2.

눈 깜짝할 새 넘어갔다! 오타니, 생애 가장 빠른 193.1㎞ 홈런 폭발, LAD 소속 100호 아치 장식

3.

"웃음을 잃었다" 저기, 초보 감독님 아닌가요...NC는 충분히 잘 하고 있는 것 같은데

4.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

5.

英과 美의 극심한 비판 온도차. 美 LA 타임스 "SON의 존경스러운 플레이. 팀 동료 지원이 부족해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.