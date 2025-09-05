승부수 아닌 대참사였네…'6실점' 또 무너진 벨라스케즈 → '3연패' 롯…

스포츠조선

승부수 아닌 대참사였네…'6실점' 또 무너진 벨라스케즈 → '3연패' 롯데 6위 추락! 인천 물들인 대포전쟁 '고명준 멀티포+최정 19호' SSG가 웃었다 [인천리뷰]

2025-09-05

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 5회말 연타석 홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 5회말 롯데 벨라스케즈 상대 솔로홈런을 날린 SSG 최정. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 4회말 롯데 벨라스케즈 상대 투런홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

[인천=스포츠조선 김영록 기자] 반전은 없었다. '더 높은 곳'을 바라본 롯데 자이언츠의 과감했던 승부수는 처참한 실패로 결론나는 모양새다.

SSG 랜더스는 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 롯데 자이언츠와의 시즌 14차전에서 홈런 6개를 주고받는 공방전 끝에 7대5로 승리했다.

이날 승리로 SSG는 4연승을 질주하며 64승째(4무58패)를 기록, 중위권과의 차이를 조금씩 벌려놓는 모습. 다만 2위 한화 이글스와의 차이가 커서 2위 추격은 쉽지 않다.

반면 롯데는 3연패 늪에 빠졌다. 62패째(62승5무)를 기록하며 승률 5할, 다시 원점으로 돌아갔다. 순위는 6위까지 내려앉았다. 이젠 정말 가을야구 진출 여부조차 위기에 처했다.

롯데는 박찬형(지명타자) 고승민(우익수) 윤동희(중견수) 레이예스(좌익수) 나승엽(1루) 손호영(3루) 유강남(포수) 한태양(2루) 박승욱(유격수)이 선발출전했다. 말소된 포수 강승구의 자리에는 내야수 김세민이 등록됐다. 선발은 벨라스케즈.


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 화이트. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/
SSG는 박성한(유격수) 안상현(2루) 최정(3루) 기예르모 에레디아(좌익수) 한유섬(우익수) 고명준(1루) 최지훈(중견수) 류효승(지명타자) 조형우(포수)로 맞섰다. 선발은 화이트였다.

전직 메이저리거간의 맞대결이지만, 커리어는 벨라스케즈가 압도적이다. 7시즌을 뛰며 통산 38승을 올린 그다.

하지만 한국에서의 인생은 정반대다. 화이트가 성공적으로 에이스로 자리잡은 반면, 벨라스케즈는 연일 부진을 거듭하며 팀 추락의 장본인으로 지목받는 신세다.


선취점은 SSG가 따냈다. 2회 2사 후 최지훈이 볼넷으로 살아나갔고, 류효승이 벨라스케즈의 149㎞ 직구를 통타해 선제 투런포를 쏘아올렸다.


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 5회말 강판 당하는 롯데 선발 벨라스케즈. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/
SSG는 3회에도 2사 2루에서 에레디아가 적시타를 치며 3-0으로 차이를 벌렸다. 볼카운트 0B2S에서 포수 유강남이 일어나 높은 직구를 요구했지만, 벨라스케즈의 직구는 한가운데로 쏠렸고 에레디아가 놓치지 않았다.

롯데는 4회초 윤동희의 솔로포가 터지며 분위기를 다잡는듯 했다. 하지만 SSG는 4회 한유섬의 안타, 벨라스케즈의 보크, 고명준의 투런포가 이어지며 5-1로 차이를 벌렸다.

SSG는 5회초 만루 위기를 레이예스의 적시타로 1점으로 막았고, 5회말 최정의 솔로포로 벨라스케즈를 끌어내렸다. 최정은 시즌 19호 홈런으로 역대 최초 10년 연속 홈런에 1개만을 남겨뒀다. 이어 박진을 상대로 고명준이 생애 첫 멀티홈런을 치며 승기를 굳혔다.

롯데는 6회초 박찬형이 반전의 3점포를 쏘아올리며 5-7로 추격했지만 거기까지였다. 노경은을 시작으로 김민 이로운 조병현으로 이어진 SSG의 철벽 불펜에 무득점에 그치며 승부를 뒤집지 못하고 3연패에 빠졌다.


5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 6회 SSG 화이트 상대 3점홈런을 날린 롯데 박찬형. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.05/

인천=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

