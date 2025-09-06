'김도영 최종 시즌 아웃' 재검진 결과 기적 없었다…"이렇게 그냥 끝나면…

|
[창원=스포츠조선 김민경 기자] KIA 타이거즈 김도영이 최종 시즌 아웃됐다. 아직도 햄스트링 부상 부위가 회복되지 않아 그라운드 복귀가 불가능한 상태다.
KIA 관계자는 "기술 훈련은 무리인 상태고, 4주 뒤에 다시 재검진을 받기로 했다. 올 시즌은 어렵고, 선수도 복귀를 하면 부담을 느낄 것으로 판단했다. 완벽하게 회복하고 복귀를 목표로 하기로 했고, 지금은 훈련 없이 전문 치료기관에서 치료만 받고 있는 상황"이라고 설명했다.
김도영은 올해만 햄스트링 부상을 3차례나 당했다. 김도영은 지난 3월 22일 광주 NC 다이노스전에서 처음 왼쪽 햄스트링을 다쳤고, 약 한 달 만에 다시 복귀했으나 5월 27일 광주 키움 히어로즈전 도중 오른쪽 햄스트링을 다쳐 또 전력에서 이탈했다.
김도영의 MVP 활약 속에 지난해 통합 우승을 차지했던 KIA는 올해 애를 먹었다. 30홈런-100타점 타자가 갑자기 전력에서 빠졌는데, 그 자리를 채울 선수가 없었다. 김도영 외에도 나성범, 김선빈, 패트릭 위즈덤, 곽도규, 윤영철, 황동하 등 부상자가 많기도 했다. 지난해 챔피언이 올해 8위까지 내려앉아 있는 배경이다.
장기적인 관점에서 KIA는 김도영이 충분히 회복하고 몸을 만들 시간을 주고자 한다. 마무리캠프 기간부터 계획을 잘 세워야 할 것으로 보인다.
이 감독은 "우선 근육이 붙어야 다른 운동을 할 수 있다. 트레이닝 파트에서 MRI 찍은 것을 보고 판단하지 않을까 생각한다. 계속 치료를 받는 게 제일 좋은 방법이다. 다른 방법은 없다. 마무리캠프를 어떻게 진행할지는 잘 모르겠다. 가을에는 러닝 같은 훈련을 시작해서 몸을 만들어야 하지 않을까 생각한다. 이렇게 그냥 시즌을 끝내버리면 내년 시즌을 치르는 데도 분명 문제가 있을 것이라 생각한다"고 밝혔다.
이 감독은 "나도 처음 햄스트링을 다쳤을 때 시즌 끝나고 난 뒤에 괜찮을 것이라고 생각하고 딱 끝내고 운동을 안 했던 기억이 있다. 그러고 다음 해에 다쳐서 30경기밖에 못 뛰었다. 아마 (김)도영이도 올 시즌 끝나기 전에는 다리를 체크하고, 11월쯤에는 트레이닝 파트에서 잘 준비시킬 것이라 생각한다"고 덧붙였다.
창원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com