'37세' 지드래곤, 손석희와 10년만 재회..결혼 계획 밝힌다(질문들)

기사입력 2025-10-23 10:01


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 지드래곤이 손석희와 10년 만에 다시 만났다.

23일 MBC '손석희의 질문들3' 측은 "[9회 예고] ＂장가는 언제 갑니까?＂ 지드래곤을 당황시킨 손석희의 질문, MBC 251029 방송"라는 제목의 선공개 영상을 업로드 했다.

이날 손석희는 지드래곤에 대해 "천재성. KPOP에서 이 사람의 존재는 매우 특별하다"며 "10년 만에 다시 인터뷰하게 됐다. GD를 오늘 손님으로 모셨다"고 이야기 했다.


10년이라는 시간이 흘러 다시 만난 두 사람. 지드래곤이 "내일 모레 불혹을 앞두고 있다"며 소회를 밝혔다. 그러자 손석희는 장난스럽게 "장가는 언제 가냐?"라고 물었고, 지드래곤은 "저도 곧…"이라고 답했지만 이후 발언은 예고편에서 묵음 처리됐다. 해당 발언을 들은 손석희는 크게 웃으며 "너도 다 계획이 있었구나"라고 말해 궁금증을 더욱 유발했다.

또한 지드래곤은 인생을 되돌아보며 "'쉼표'가 있었기 때문에, 전환을 해서 '시작'을 할 수 있었다"고 회상했다.

손석희가 "인간 권지용으로서 가장 하고 싶은 것이 무엇이냐"고 묻자, 지드래곤은 "사실 이번 녹화를 결정하게 되면서…"라고 답했고, 이어진 대답은 방송을 통해 공개될 예정이다.

한편, 지드래곤이 출연하는 MBC '손석희의 질문들3' 9회는 오는 29일 밤 9시 공개된다.

