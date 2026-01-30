서동주, 경매로 산 12억 신혼집 대박났다 "재개발 이슈 있어" ('편스토랑')

기사입력 2026-01-30 20:52


[스포츠조선 이우주 기자] '편스토랑' 서동주가 부동산으로 대박난 근황을 알렸다.

30일 방송된 KBS2 예능프로그램 '신상출시 편스토랑'에서는 변호사 겸 방송인 서동주가 스페셜MC로 출연했다.

재테크에 소질이 있다는 서동주는 "최대 관심사다. 제가 잘하지는 못하는데 남편이랑 경매학원도 등록했다"며 "저는 시드머니가 좋아서 지금 신혼집을 경매로 구해보기로 했다. 구옥을 낙찰 받아서 리모델링해서 살고 있다. 지금 재개발 이슈도 있다. 빨리 됐으면 좋겠다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.


2년 만에 청룡영화상을 찾은 이정현. 이정현은 신인여우상부터 여우주연상까지 수상하며 '청룡영화상'과 남다른 인연이 있다. 이번에는 배우가 아닌 신인감독으로서 청룡영화상에 참석했다. 하지만 감독은 레드카펫에 서지 못한다고. 이정현은 우여곡절 끝에 티켓을 수령해 입장했다.

이정현의 남편도 꽃다발을 들고 몰래 방문했다. 이정현은 "카톡으로는 서아를 보고 있다 해서 진짜 올지 몰랐다"며 감동했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.