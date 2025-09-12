LG 괜히 1위겠나, 두 달 연속 수상자 배출…70.8%가 이 장면을 선…

|
|
[스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스의 박해민(35)이 8월 최고의 장면을 남긴 주인공이 됐다.
'8월 CGV 씬-스틸러상' 수상자는 1일부터 4일까지 총 4일간 진행된 팬 투표(100%)를 통해 선정됐다.
LG 박해민이 총 투표수 1만 2097표 중 8562표(70.8%)를 얻어 2위 한화 손아섭(1,710표-14.1%), 3위 두산 안재석(1,523-12.6%), 4위 KT 박영현(302표-2.5%)를 제치고 수상의 영광을 안았다. 박해민은 지난달 8일 잠실 두산전에서 외야 중앙 펜스에 올라타 홈런성 타구를 잡아냈다.
|
LG는 지난달 수상자인 구본혁에 이어 두 달 연속 그림 같은 수비 장면으로 수상자를 배출했다. 선두 LG의 강한 수비력을 엿볼 수 있는 순간.
KBO와 CGV는 11일 잠실야구장에서 경기 전 시상식을 진행했으며, CGV 콘텐츠운영팀 전정현 팀장이 참석해 수상자인 박해민에게 상금 100만원을 비롯해 CGV 씨네드쉐프 무비&다이닝 패키지를 부상으로 수여했다.
'월간 CGV 씬-스틸러상'은 KBO 리그 진행 중 영화 같은 명장면을 만들어낸 1인에게 수여하며, 선수단을 포함해 리그 관계자, 응원단 등 야구장에서 근무하는 모든 인원이 시상 대상이 된다.
한편, CGV는 매주 일요일 두 경기를 극장에서 생중계하며 전국의 야구팬들에게 색다른 야구 관람 경험을 제공하고 있다. CGV 극장 생중계 상영 관련 자세한 내용은 CGV 모바일 앱 및 홈페이지, KBO 공식 채널을 통해서 확인할 수 있다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com